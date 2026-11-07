PS Plus : GTA V et Red Dead Redemption 2 quittent le catalogue le 17 novembre à 10 h

Si vous avez commencé une partie de GTA V ou de Red Dead Redemption 2 via le catalogue PlayStation Plus, retenez le mardi 17 novembre à 10 h, heure de Paris. C’est l’heure de fin affichée par le PlayStation Store français sur les deux fiches. Le retrait concerne l’accès via le catalogue de jeux des abonnements Extra et Premium.

Les éditions concernées sur le PlayStation Store français

La fiche de GTA V que nous avons vérifiée correspond à l’édition PS4 et PS5. Celle de Red Dead Redemption 2 concerne l’édition standard PS4. Les deux fiches affichent la même fin d’offre, à 9 h UTC, soit 10 h en France métropolitaine. Si vous avez obtenu une autre édition ou un contenu séparé, vérifiez la licence qui apparaît dans votre bibliothèque.

Un jeu installé peut quand même devenir inaccessible

Télécharger un titre du catalogue ne vous donne pas une licence permanente. Lorsqu’il sort du service, vous perdez l’accès par cette formule, même si le jeu reste installé. Sony distingue le catalogue Extra et Premium des jeux mensuels. Une licence achetée séparément reste utilisable selon ses conditions habituelles.

Pour vérifier votre situation sur PS5, ouvrez la fiche depuis le menu PlayStation Plus ou la bibliothèque et regardez si vous avez une option d’achat ou si le jeu est associé au catalogue. Si vous comptez reprendre plus tard, évitez de supprimer vos données sauvegardées en libérant de l’espace. Les jeux installés et les sauvegardes sont gérés séparément. Notre guide sur le stockage PS5 revient sur la place occupée par les jeux.