SSD PS5 de 1 To ou 2 To : quelle capacité vous évitera de désinstaller vos jeux ?

Avant de commander un SSD pour votre PS5, ouvrez Paramètres > Stockage. Additionnez les jeux que vous voulez garder installés, puis comparez ce total à l’espace réellement libre. C’est l’espace qui vous manque qui doit guider l’achat.

Quand un SSD de 1 To suffit

Si vous gardez un jeu en ligne et alternez entre quelques campagnes, l’extension de 1 To peut suffire. Le SSD interne reste utilisable. Par exemple, si vous avez 250 Go libres et souhaitez ajouter cinq jeux de 150 Go chacun, il vous manque environ 500 Go. Un SSD de 1 To laisse alors une marge pour les mises à jour.

Quand les 2 To deviennent utiles

La situation change si plusieurs personnes partagent la console ou si vous revenez régulièrement à de gros jeux. Avec les mêmes 250 Go libres, neuf jeux de 150 Go représentent 1 350 Go. Il vous manque alors 1 100 Go avant même de compter les mises à jour. Si vous voulez tous les garder, c’est le modèle 2 To qui répond à ce besoin. Ces tailles illustrent le calcul. Utilisez celles affichées sur votre console.

Le détail qui compte avant de commander

Sony demande un M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 et recommande une lecture séquentielle d’au moins 5 500 Mo/s. Le dissipateur est nécessaire. L’ensemble doit notamment tenir dans 25 mm de large et 11,25 mm d’épaisseur. Comparez les dimensions du modèle avec le tableau de compatibilité PlayStation, surtout si le dissipateur est déjà monté.

Un disque USB peut servir à stocker les jeux PS5. Pour les lancer, il faudra les recopier vers le SSD interne ou un M.2 compatible. Si votre objectif est de passer d’un gros jeu à l’autre sans déplacement de fichiers, c’est la différence décisive.