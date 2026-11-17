Tekken 3, l’un des jeux de combat les plus associés à la première PlayStation, a atteint les combats sur une Nintendo 64. Le développeur de Kestrel64 en a fait la démonstration pour éprouver ses outils de programmation. Le jeu démarre et affiche une partie jouable, à une cadence encore inférieure à celle de la version PlayStation.

Pourquoi un jeu PlayStation peut tourner sur une Nintendo 64

Dans son message de présentation sur GBAtemp, le développeur explique avoir conçu Kestrel64 pour programmer la Nintendo 64 directement. Il a ensuite écrit un émulateur PlayStation pour tester le projet. Celui-ci traduit au fil de l’exécution les instructions du processeur de la PlayStation et convertit ses commandes graphiques pour les faire traiter par le matériel de Nintendo.

Chaque étape consomme du temps. Dans un jeu de combat, le résultat se voit immédiatement dans le rythme des mouvements. Atteindre un combat montre que le prototype reproduit déjà assez du comportement de la PlayStation pour faire fonctionner cette scène. Pour retrouver le rythme de l’original, le développeur doit encore réduire le temps passé à traduire et exécuter les instructions.

La vidéo du créateur montre le résultat. Le passage où les deux combattants apparaissent permet de voir la démonstration en jeu et sa cadence.

Ce que la démonstration établit pour Tekken 3

La démonstration va jusqu’au combat. Le développeur précise que le jeu tourne encore en dessous de sa vitesse normale. La vidéo montre donc jusqu’où il est arrivé avec ce titre précis. Elle ne permet pas encore de juger la compatibilité avec d’autres jeux PlayStation ou de promettre une version utilisable au quotidien.

Le dépôt public de Kestrel64 permet de suivre les outils de développement. Le résultat le plus intéressant pour les joueurs reste visible dans la vidéo : deux combattants d’un jeu pensé pour la PlayStation, affichés par la console de Nintendo.

Pourquoi les ralentissements comptent dans un jeu de combat

Dans Tekken 3, le rythme des déplacements et le moment où l’on déclenche un coup font partie du jeu. Une démonstration ralentie permet de reconnaître les animations et de suivre un combat, mais elle change le timing auquel les joueurs habitués à la version PlayStation s’attendent. Le développeur n’annonce pas de fréquence d’images ni de date pour une version à vitesse normale.