Vous construisez un LEGO à deux ? Ce mode répartit les étapes entre vous

Avec Construire ensemble dans l’application LEGO Builder, plusieurs personnes peuvent monter un même coffret compatible en se partageant les étapes. Chacun suit ses instructions sur son écran et le groupe assemble les parties à mesure que la construction avance. La première chose à vérifier est la présence de l’option sur la fiche du coffret.

Trouver la bonne boîte dans LEGO Builder

Téléchargez l’application LEGO Builder, puis recherchez le set par son numéro ou scannez le code QR de la notice lorsqu’il est présent. Ouvrez la fiche du modèle. Si le bouton Construire ensemble est proposé, lancez la session et suivez les instructions affichées pour y faire entrer les autres participants.

La présence d’une notice numérique ne garantit pas la présence de cette fonction. Un ancien coffret peut avoir une notice PDF, tandis qu’un modèle récent peut proposer des instructions en 3D et, selon le cas, une construction à plusieurs. Le numéro de la boîte permet d’éviter de choisir une autre version d’un coffret qui porte presque le même nom.

Organiser la table pour profiter des étapes réparties

Prévoyez un appareil par personne et assez de place pour déposer les éléments terminés. Placez les sachets et les pièces au milieu pour que chacun puisse trouver ce dont il a besoin. Si l’application demande de réunir deux sous-ensembles, faites le point ensemble avant de continuer. Sur les coffrets qui le permettent, la vue en 3D aide aussi à repérer dans quel sens doit être tournée une pièce.

Et si le coffret ne propose pas ce mode ?

Il reste possible de construire en alternant les pages ou en attribuant des sous-ensembles que la notice présente séparément. Un adulte peut aussi chercher les pièces pendant qu’un enfant suit les étapes. La fonction officielle devient surtout utile quand la construction comporte plusieurs parties indépendantes et que chacun veut avancer sur sa propre portion.

Un exemple pour commencer à deux

Pour un décor composé de plusieurs éléments, une personne peut commencer un véhicule ou un petit bâtiment pendant que l’autre assemble une partie du décor, selon les étapes que l’application distribue. Gardez les éléments terminés à portée de main et attendez l’étape de raccordement avant de les fixer. Garder les sous-ensembles dans des zones distinctes évite de mélanger des pièces semblables.