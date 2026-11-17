LEGO France propose son Jukebox rétro 40914 aux membres LEGO Insiders les 21 et 22 novembre. Il faut atteindre 250 € d’achats LEGO éligibles et le cadeau est limité à un par foyer, dans la limite des stocks.

Le disque tourne et la façade cache une scène

Le modèle de 287 pièces reproduit un jukebox coloré. Le disque tourne et la façade s’ouvre pour révéler une figurine et une version miniature du jukebox. LEGO indique une valeur commerciale approximative de 29,99 €. Le cadeau dépend du panier et de son éligibilité.

Ce qu’il faut vérifier avant de payer

Connectez-vous à votre compte Insiders et contrôlez que le cadeau apparaît dans le récapitulatif avant de valider. Les achats antérieurs ne comptent pas. L’offre exclut notamment les parcs LEGOLAND, les Discovery Centres et les boutiques franchisées. En cas de retour des articles qui déclenchent l’offre, LEGO demande aussi le retour du cadeau. Les conditions officielles de LEGO France détaille les éléments présentés.

Quel panier donne droit au cadeau ?

Le seuil se calcule sur les marchandises LEGO éligibles. Par exemple, un panier qui reste à 249 € d’articles éligibles est sous le seuil, même si le montant total à régler dépasse 250 €. Si vous avez déjà prévu un achat important, comparez le total éligible et vérifiez la présence du 40914 dans le récapitulatif. Le cadeau n’est pas un remboursement de 29,99 €. Cette somme est l’estimation de valeur publiée par LEGO.