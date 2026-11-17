Fable dévoile la carte de sa capitale, avec un château que les fans reconnaîtront

La carte de Bowerstone publiée dans le magazine des 25 ans de Xbox présente trois quartiers de la capitale du prochain Fable. Le château de Fairfax fait partie des repères qui parleront aux joueurs de Fable II. La carte donne aussi une idée du rôle de chaque quartier.

Trois quartiers pour une même capitale

La carte publiée par Xbox permet de situer ce changement. Butterfield Market, Copperbottom et Bowerminster figurent parmi les zones mises en avant. Le marché, les secteurs plus populaires et les bâtiments plus imposants donnent des points de repère distincts. La présence d’un nom familier aide à situer le retour dans Albion, même si Playground Games redessine la ville pour cet épisode.

Où regarder la carte en entier

Xbox renvoie à la page 38 de son magazine. Passez le lecteur en plein écran pour lire les repères et comparer leur emplacement. Cette planche présente la capitale. Elle ne donne ni une échelle exploitable pour chronométrer la traversée, ni la liste complète des zones du jeu.

Ce que la carte permet de repérer

Le nom Butterfield Market sert de repère pour le secteur marchand. Copperbottom et Bowerminster complètent le découpage de la capitale. Pour les joueurs qui reviennent après Fable II, le château de Fairfax constitue le point de comparaison le plus immédiat. La lecture de la carte permet de repérer les lieux annoncés. Les itinéraires praticables et les temps de déplacement resteront à juger dans le jeu.