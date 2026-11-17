The Humblers Awaken, la première extension annoncée pour Minecraft Dungeons II, arrive le 1er décembre. C’est une nouvelle aventure pour les joueurs du jeu de rôle et d’action. Les changements d’équilibrage publiés en novembre suivent un calendrier distinct.

Une nouvelle aventure face aux Humblers

L’annonce de Minecraft permet de situer ce changement. Le jeu présente les Humblers comme la menace centrale de ce chapitre. L’annonce officielle permet de voir les nouveaux adversaires et les environnements dans lesquels ils apparaissent. Pour les joueurs qui reviennent après une pause, il faut distinguer ces rencontres de l’extension des ajustements qui touchent déjà les combats du jeu de base.

Le poison a déjà changé dans le jeu de base

Les notes officielles de novembre documentent une baisse des dégâts infligés aux joueurs par le poison sur la durée. Le repère passe de la moitié de la vie en 15 secondes à un tiers en 10 secondes. On peut retrouver ce changement avant le 1er décembre. La fiche de l’extension doit servir à vérifier les conditions d’accès sur sa plateforme.

Ce qui arrive le même jour sans acheter le DLC

L’extension payante traverse des champs de spores et des terriers souterrains. Elle ajoute trois artefacts à capacités actives et quatre talismans à bonus passifs, ainsi que la tenue Pearl, le familier Baby Nuzzle et la cape Nacreous. En parallèle, la mise à jour gratuite ajoute des donjons d’épreuve depuis Brave Haven, avec des défis quotidiens et hebdomadaires et des modificateurs comme les araignées géantes ou les explosions de TNT. Elle apporte aussi des armes, des armures et les apparences de Hal, Hex, Adrienne et Valorie. Une cape Golem de neige, utilisable dans Minecraft et Minecraft Dungeons II, doit passer par un code communiqué le 1er décembre.