Un téléviseur 120 Hz peut recevoir un signal à 60 Hz d’une PS5, et un signal à 120 Hz ne garantit pas que le jeu calcule 120 images chaque seconde. Pour comprendre ce qui se passe, vérifiez dans l’ordre le mode du jeu, la sortie vidéo de la PS5 et le port HDMI du téléviseur.

Le jeu doit proposer un mode compatible

Ouvrez les réglages d’affichage du jeu et cherchez un mode 120 images/s ou un mode Performances. Le choix dépend du titre. Certains privilégient la définition ou les effets visuels avec un mode Qualité. D’autres utilisent une sortie à 120 Hz pour afficher un mode à 40 images/s avec un rythme régulier de trois rafraîchissements par image. L’indication du téléviseur décrit donc le signal reçu.

Vérifier le signal dans les réglages de la PS5

Sur la console, ouvrez Paramètres → Écran et vidéo → Sortie vidéo. Vérifiez l’option de sortie 120 Hz et consultez les informations sur le périphérique HDMI connecté. Pour un écran 1440p, le test de sortie 1440p permet de vérifier les combinaisons prises en charge. Consultez les informations pendant un jeu compatible, car le menu principal peut rester à 60 Hz.

Le port et les appareils intermédiaires comptent

Vérifiez dans la notice du téléviseur quels ports acceptent la définition et la fréquence souhaitées. Certains écrans demandent aussi d’activer le format HDMI amélioré sur l’entrée utilisée. Essayez le câble fourni avec la console et branchez la PS5 directement au téléviseur si un ampli, une barre de son ou un boîtier de capture se trouve entre les deux. Sony recommande le branchement direct pour isoler un problème de signal.

Si le 120 Hz est reconnu avec le branchement direct, examinez la capacité de l’appareil intermédiaire sur l’entrée et la sortie utilisées. Si le signal est reconnu mais que le jeu reste en mode Qualité, retournez dans ses réglages. Le VRR peut réduire certaines saccades sur un écran compatible, mais il ne crée pas un mode 120 images/s dans un jeu qui ne le propose pas.

Un test rapide pour isoler le problème

Lancez un jeu dont vous connaissez le mode 120 images/s, activez-le et ouvrez les informations du téléviseur pendant la partie. Si l’écran indique toujours 60 Hz avec la console branchée directement, testez une autre entrée annoncée compatible. Si le 120 Hz apparaît dans un jeu et pas dans un autre, revenez au menu graphique du second titre avant de modifier tous les réglages de la console.