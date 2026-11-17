Les premiers visuels des LEGO NINJAGO attendus en janvier 2027 montrent des versions maléfiques des ninjas et plusieurs véhicules capables de changer de forme. StoneWars a rassemblé les images de sept constructions supplémentaires, repérées avant leur présentation complète sur la boutique LEGO. Le dragon Gardoz et ses six figurines figurent parmi les ensembles les plus fournis de ce groupe.

Sept boîtes illustrées, de la petite moto au dragon

Le tableau reprend les caractéristiques rapportées avec les premières images des sets. Les noms français officiels et les prix définitifs de la boutique française restent à vérifier. Les montants en euros sont ceux annoncés pour cette vague par StoneWars.

Référence et construction Pièces Figurines Prix annoncé 71889, combat de robots terrestres 733 2 69,99 € 71882, dragon transformable Gardoz 757 6 89,99 € 71881, bolides de Kai à rétrofriction 370 4 64,99 € 71880, moto transformable d’Arin 108 2 9,99 € 71879, robot transformable de Zane 491 4 49,99 € 71877, jet transformable de Jay 365 3 39,99 € 71876, dragon rouge de Kai 191 2 19,99 €

Les figurines donnent une raison de comparer les boîtes

Plusieurs ensembles s’inscrivent dans Dragon’s Fury, avec des adversaires qui reprennent les ninjas sous une version maléfique. Pour un enfant qui veut reproduire un affrontement précis, le nombre de figurines compte moins que leur identité. Le dragon Gardoz en rassemble six, tandis que la petite moto d’Arin en propose deux. Les photos de boîte et les inventaires définitifs aideront à vérifier quelle version d’un personnage se trouve dans chaque construction.

Le 71889 est rattaché à Embers + Ashes et met en scène Nate ainsi que l’Empereur Oni. Il a donc une place à part dans cette sélection. Les sept modèles illustrés sont attendus le 1er janvier 2027, selon les informations publiées. L’âge indiqué va de 7 à 10 ans et plus suivant la boîte.

Ce qu’il faut regarder dans les prochaines images

La mention de changement rapide de forme apparaît sur plusieurs ensembles. Pour juger l’intérêt de cette fonction, une vue du véhicule dans chacune de ses positions sera plus utile que la seule photo de couverture. Le mécanisme, le nombre de manipulations et la stabilité du modèle une fois transformé restent à voir sur des images détaillées ou dans une démonstration. Les premiers visuels donnent déjà le thème et les personnages. La boutique française permettra ensuite de confirmer les noms, les tarifs et les dates de disponibilité.