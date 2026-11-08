Personnages, décors et fluidité : une comparaison met côte à côte Ocarina of Time sur Nintendo 64, 3DS et Switch 2, avec des différences à regarder en mouvement.

Zelda Ocarina of Time : cette vidéo montre ce qui change vraiment sur Switch 2

Le même Link, les mêmes lieux, mais plus du tout la même image. Une nouvelle vidéo compare The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo 64, Nintendo 3DS et Switch 2. En alignant les versions, ElAnalistDeBits rend immédiatement visibles les transformations que les souvenirs du jeu original ont parfois tendance à effacer.

Relayée ce 8 novembre par Nintendo Life, cette comparaison s’intéresse aux personnages, aux décors, à la physique et aux différents lieux de l’aventure. Son intérêt dépasse le concours de la plus belle capture : elle aide à comprendre ce que le remake change pour quelqu’un qui connaît déjà Hyrule.

Trois versions qu’il faut regarder en mouvement

Une image fixe permet de comparer un visage, une texture ou un bâtiment. Elle ne montre pas comment la caméra accompagne Link ni comment une scène se lit quand on se déplace. C’est pour cette raison que la vidéo est plus instructive qu’un montage de captures isolées.

Selon les chiffres rapportés par Nintendo Life, le remake Switch 2 tourne à 60 images par seconde, contre 20 pour l’original Nintendo 64. Cela représente trois fois plus d’images affichées par seconde, mais pas une aventure trois fois plus rapide : la cadence concerne la continuité visuelle, pas la vitesse à laquelle se déroule l’histoire.

La version 3DS sert de point de comparaison intermédiaire. Elle évite de réduire l’évolution à un seul saut entre les années 1990 et la console actuelle. Pour les joueurs qui ont découvert Ocarina of Time sur portable, c’est aussi cette édition, plutôt que la N64, qui constitue le souvenir de référence.

Comparaison vidéo : ElAnalistDeBits. Images du jeu : Nintendo.

La Switch 2 n’utilise pas une définition fixe dans toutes les situations

La publication de Nintendo Life, qui renvoie aux observations de Digital Foundry, indique une plage de 1080p à 1440p sur téléviseur et de 720p à 1080p en portable.

Ces plages ne permettent pas de promettre du 1440p permanent. Elles rappellent surtout qu’un comparatif doit préciser dans quelles conditions les images sont produites. La taille de l’écran, le mode portable ou téléviseur et la compression de YouTube peuvent modifier la perception des détails.

Sur un téléphone, mieux vaut agrandir la vidéo avant de décider qu’une différence est invisible. Sur un téléviseur, choisissez une qualité de lecture suffisamment élevée : sinon, vous comparez en partie les pertes de compression, et pas seulement le travail réalisé sur le jeu.

Ce que la vidéo vous aide à décider

Si vous voulez surtout retrouver l’aventure, observez la façon dont les lieux restent reconnaissables malgré leur nouvelle présentation. Si votre hésitation porte sur l’intérêt de la refaire, regardez plutôt les mouvements, les modèles de personnages et l’ambiance des scènes, pas uniquement la finesse d’un mur à l’arrière-plan.

Le site officiel Nintendo précise par ailleurs que le remake modernise les commandes et la caméra. La transformation ne se limite donc pas à afficher les anciens décors avec davantage de pixels.

Cette comparaison visuelle ne remplace toutefois pas un examen du contenu. Elle ne dit pas, à elle seule, quels modes supplémentaires, quêtes ou bonus sont présents. Son terrain est plus précis : montrer comment une aventure familière change d’apparence et de mouvement sur trois générations de consoles.

Le remake ajoute aussi des fonctions hors de l’écran de jeu : Zelda Notes sur téléphone aide à retrouver les trésors sans révéler toute la carte.

Crédit image : ElAnalistaDeBits / Nintendo.