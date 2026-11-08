La carte de Zelda Notes aide à repérer les secrets oubliés. Un réglage permet aussi de masquer les endroits encore inconnus : voici comment préparer son accès.

Zelda Ocarina of Time : votre téléphone peut vous aider à retrouver les trésors sans tout vous dévoiler

Un coffre oublié dans un donjon, un fragment de cœur introuvable, une zone que l’on croyait avoir terminée : Zelda Notes peut servir de deuxième écran pour faire le point dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2. La carte aide à retrouver les secrets manqués, tout en permettant de masquer les endroits encore inconnus. Il n’est donc pas nécessaire de transformer toute l’aventure en liste de points à cocher.

Cette fonction accompagne la nouvelle version du jeu, sortie le 5 novembre 2026. Elle se trouve dans l’application mobile Nintendo Switch App, pas dans une application séparée nommée Ocarina of Time. Nintendo confirme sur son site français qu’un abonnement Nintendo Switch Online n’est pas nécessaire pour utiliser Zelda Notes.

La carte peut aider sans révéler toute la suite

Le principe est de garder Hyrule sur le téléviseur ou la console, puis de consulter les informations de progression sur le téléphone. La présentation officielle de Nintendo décrit une carte liée au jeu, utile pour repérer des coffres et d’autres éléments de collection. La page française cite notamment les fragments de cœur et les trésors, y compris dans les donjons.

Le réglage important concerne les lieux qui n’ont pas encore été visités : on peut les masquer. C’est celui à privilégier lors d’une première partie. Il permet de chercher ce qui manque dans une région déjà parcourue sans consulter d’un coup toute la géographie du jeu.

À l’inverse, un joueur qui termine sa collecte n’a pas le même besoin. Avant de suivre un guide qui déroule toute une solution, vérifier la carte peut suffire à identifier la zone à revisiter. L’aide sert alors à cibler la recherche ; elle ne remplace pas nécessairement le plaisir de comprendre comment atteindre l’objet.

Le bon compte Nintendo compte plus que l’abonnement

Pour préparer l’accès, il faut le jeu sur Nintendo Switch 2, un téléphone compatible, la version à jour de Nintendo Switch App et le compte Nintendo associé à la partie. L’assistance officielle précise qu’une sauvegarde du jeu doit exister sur ce compte.

Mettez le jeu, la console et Nintendo Switch App à jour. Ouvrez l’application mobile et connectez-vous avec le compte utilisé pour jouer. Lancez le jeu en étant connecté à Internet, puis ouvrez son service Zelda Notes dans l’application. Si votre progression ne remonte pas, vérifiez le compte sélectionné et les réglages de partage des données d’utilisation.

La connexion sert à initialiser le service et reste nécessaire à la plupart de ses fonctions. Nintendo détaille les vérifications en cas d’accès impossible : application, navigateur par défaut et, sur Android, composant Android System WebView à jour font notamment partie des points à contrôler. Acheter un abonnement supplémentaire n’est pas la première réponse à un problème de synchronisation.

Le téléphone peut aussi devenir un petit instrument

La partie la plus ludique du service ne concerne pas les objets manqués. Les quêtes aux potins demandent de reconnaître dans le jeu un lieu montré en photo sur le téléphone. Les points obtenus permettent de récupérer des partitions pour l’ocarina virtuel.

On peut ensuite improviser sur l’écran, suivre les notes ou écouter une démonstration automatique. Le service permet aussi de créer une mélodie et de la partager par QR Code. Ces fonctions, décrites dans la présentation française de Zelda Notes, prolongent la partie autrement qu’en indiquant simplement où aller.

Attention enfin au jeu concerné : ce service accompagne ici Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2. Posséder une ancienne version sur Nintendo 64, 3DS ou un autre support ne suffit pas pour retrouver cette liaison avec sa sauvegarde.