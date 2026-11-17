Microsoft confirme la direction prise pour sa prochaine Xbox : Project Helix doit pouvoir lancer des jeux PC en plus des jeux console Xbox. Jason Ronald décrit une machine pensée comme une console. Pour les joueurs qui possèdent déjà une bibliothèque PC, la question devient très concrète : quels jeux pourront être installés et avec quel compte faudra-t-il les ouvrir ? Microsoft doit encore détailler ce parcours.

Une déclaration qui confirme une direction déjà annoncée

Le post d’IGN du 17 novembre relaie les propos de Jason Ronald sur la conception de Helix. Cette orientation figurait déjà dans sa présentation à la GDC en mars, où le responsable annonçait une machine conçue pour les jeux console et PC. Il faut donc lire cette intervention comme une précision de positionnement. Elle ne donne pas à elle seule une liste de jeux compatibles.

Les trois vérifications qui compteront pour votre bibliothèque

La première sera la boutique d’achat. Un même jeu acheté sur Steam ou sur le Microsoft Store correspond à des licences et à des parcours d’installation différents. La déclaration ne garantit pas que toutes les bibliothèques PC seront accessibles de la même façon depuis Helix. La deuxième sera la compatibilité du titre : les lanceurs, les systèmes anti-triche ou les périphériques peuvent poser des conditions propres à chaque jeu.

La troisième concerne les sauvegardes. Retrouver un jeu sur deux plateformes n’implique pas automatiquement de retrouver la même progression. Il faudra vérifier les fonctions de sauvegarde partagée proposées par le jeu et les comptes à associer. Pour préparer un passage du PC au salon, mieux vaut établir la liste des titres auxquels on joue réellement et contrôler ces trois points quand Microsoft publiera la documentation.

Ce que cela peut changer dans le salon

Un catalogue PC accessible depuis une console pourrait permettre de garder sa bibliothèque tout en utilisant une interface à la manette. Le résultat dépendra de l’installation des jeux, de la navigation dans leurs menus et du comportement à la reprise d’une session. Les performances et la résolution devront être mesurées jeu par jeu. Les chiffres qui circulent sur les prochaines consoles ne permettent pas de les déduire de cette déclaration.

Le prix en euros, les boutiques compatibles et les conditions françaises restent à annoncer. Pour l’heure, le fait établi est l’objectif donné à Helix par Xbox. Le post d’IGN qui relaie la déclaration est consultable pour retrouver sa formulation d’origine.