Xiaomi 18 Pro et Pro Max : le lancement mondial est confirmé pour novembre

Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max vont sortir de Chine ce mois-ci. Xiaomi précise enfin son calendrier international dans un message publié sur X ce 2 novembre : la série arrivera sur le marché mondial en novembre. Pour les acheteurs français qui suivent ces deux modèles, l’attente se raccourcit, même si la marque n’a pas encore communiqué de date de vente locale.

Visuel : Xiaomi 18 Pro Max, présentation chinoise. Crédit : Xiaomi.

Novembre devient le rendez-vous officiel

Jusqu’ici, Xiaomi avait annoncé une commercialisation internationale dans l’année. Son nouveau message resserre cette fenêtre à novembre 2026, sans donner de jour précis. La marque demande même aux internautes quel marché ils attendent avec le plus d’impatience, plutôt que de détailler dès maintenant une liste de pays.

L’annonce, relayée notamment par Gizmochina, apporte donc une réponse au calendrier général. Le rendez-vous commercial français, ses éventuelles précommandes et ses conditions de lancement restent à préciser.

Xiaomi 18 Pro Series is going global this November. — Xiaomi (@Xiaomi) 2 novembre 2026

Les certifications avaient ouvert la voie, Xiaomi donne maintenant le mois

Les deux smartphones avaient déjà laissé plusieurs traces hors de Chine. Nous avions relevé les certifications internationales des Xiaomi 18 Pro et Pro Max, notamment aux Émirats arabes unis. Ces enregistrements documentaient la préparation des appareils, sans établir leur date de commercialisation.

Le message de Xiaomi change la portée de ces indices : le lancement international est désormais assorti d’un mois annoncé par le constructeur. Le sujet dépasse donc la simple apparition d’une référence dans une base administrative.

Prix et batteries : les fiches européennes ne remplacent pas l’annonce locale

Pour préparer un achat, deux questions restent ouvertes : combien coûteront les appareils en France, et avec quelle configuration seront-ils vendus ? Des fiches repérées chez un revendeur italien ont alimenté les premières estimations, mais leurs montants ne constituent pas des prix officiels français.

Nous avions détaillé les écarts entre ces premières fiches européennes. Les informations sur les batteries internationales demandent également confirmation. The Tech Outlook rappelle que les capacités rapportées proviennent de listings commerciaux et attendent encore une validation officielle.

Si vous hésitiez à importer l’un de ces modèles, cette fenêtre de novembre offre désormais un repère concret pour attendre les offres internationales et comparer leurs conditions. Le prochain élément décisif sera une fiche française complète, avec le prix en euros, la référence commercialisée et la date de disponibilité.