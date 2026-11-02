Xiaomi 18 Pro et Pro Max : une certification donne un nouvel indice sur leur arrivée internationale

Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max laissent une nouvelle trace administrative hors de Chine. Des enregistrements TDRA aux Émirats arabes unis associent leurs noms commerciaux à deux références internationales. C’est un indice concret sur la préparation de ces versions, mais pas encore une annonce de commercialisation en France.

Deux références pour suivre les versions internationales

Le registre public des équipements approuvés par la TDRA mentionne notamment le Xiaomi 18 Pro Max sous la référence 2611FPNFAG et l’enregistrement ER67114/26. Xiaomi Communications apparaît comme l’entreprise associée à l’appareil.

The Tech Outlook, qui a relevé les deux fiches, rapporte aussi le Xiaomi 18 Pro sous la référence 2609BPN61G, avec l’enregistrement ER66992/26. Le média date cette certification du 28 octobre et celle du Pro Max du 30 octobre.

Appareil Référence relevée Enregistrement TDRA Xiaomi 18 Pro 2609BPN61G ER66992/26 Xiaomi 18 Pro Max 2611FPNFAG ER67114/26

La certification ne tranche pas encore la question des batteries

Les fiches TDRA ne détaillent pas les principales caractéristiques techniques. Le même reportage évoque des capacités de batterie apparues chez un revendeur italien : 6 000 mAh et 7 050 mAh, respectivement pour le Pro et le Pro Max. Ces valeurs attendent une confirmation officielle ; elles ne sont pas établies par la certification.

Pour les lecteurs français, la question sera surtout celle de la configuration effectivement vendue ici. Une référence repérée sur un marché extérieur ne suffit pas à déterminer la capacité, les accessoires fournis, le tarif ou les conditions commerciales d’une éventuelle offre française.

Ce que cette étape apporte réellement

L’intérêt de ces enregistrements est d’offrir des identifiants précis à comparer aux prochaines annonces, au lieu de suivre uniquement un nom de gamme. Une fiche commerciale future pourra être rapprochée de ces références pour éviter de mélanger les différentes versions.

À ce stade, les éléments réunis ne donnent ni date de vente française ni prix en euros. Le prochain renseignement décisif pour un achat sera une annonce locale accompagnée d’une fiche technique correspondant au modèle proposé, plutôt qu’une estimation du calendrier fondée sur cette seule certification.