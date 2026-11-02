OPPO Reno 17 F 5G : une certification révèle le nom de ce prochain smartphone

Un nouveau nom se précise dans la prochaine famille Reno : l’OPPO Reno 17 F 5G. La référence CPH3013 apparaît avec cette appellation dans une certification thaïlandaise repérée le 31 octobre. Une trace plus concrète qu’un simple surnom de fuite, même si OPPO n’a pas encore annoncé de lancement français pour cet appareil.

CPH3013 est désormais associé au nom Reno 17 F 5G

The Tech Outlook rapporte le repérage, attribué à Anvin, et reproduit la fiche NBTC. Le document porte le numéro de certificat B38711-26 et associe CPH3013 à « OPPO Reno17 F 5G ». Les technologies de connexion mentionnées comprennent GSM, WCDMA, LTE et NR, cette dernière correspondant à la 5G.

Le même numéro de modèle a également été repéré dans la base indienne BIS. Ces démarches suggèrent une préparation pour plusieurs marchés asiatiques. Elles ne donnent pas, à elles seules, un jour de commercialisation.

Les caractéristiques complètes restent à attendre

Le média évoque aussi un précédent référencement NBD avec un écran de 6,57 pouces et une configuration 12 Go/512 Go. Ce sont des indications issues d’une base commerciale, à traiter séparément d’une fiche technique officielle. Aucun prix français ni calendrier européen n’accompagne ce nouveau repérage.

Pour suivre ce smartphone, la référence CPH3013 est donc le meilleur repère à conserver. Elle évite de mélanger les informations du modèle F avec celles d’autres Reno 17 portant des suffixes différents. Un nom de famille commun ne garantit pas les mêmes appareils photo, le même processeur ou la même batterie.

Cette apparition permet surtout d’identifier un appareil supplémentaire dans la gamme à venir. Avant d’en faire un candidat à l’achat en France, il faudra une annonce précisant la version vendue, ses caractéristiques et ses conditions de distribution.