Vivo S70 : son zoom pourrait accueillir un accessoire photo encore inédit dans la gamme

Le Vivo S70 pourrait aller plus loin qu’un simple changement de capteur photo. Une fuite de Digital Chat Station lui attribue un téléobjectif périscopique de 64 Mpx compatible avec un téléconvertisseur de 200 mm. L’accessoire serait le détail le plus singulier de cette future gamme, même si Vivo n’a encore confirmé ni le téléphone ni sa commercialisation en France.

Illustration : des téléconvertisseurs de la gamme Vivo X300. Ce visuel ne montre pas le S70 ni son éventuel accessoire.

Un accessoire optique en plus du téléobjectif intégré

Dans une publication du 30 octobre, dont Gizmochina conserve une capture, Digital Chat Station décrit un S70 « Flagship Edition ». Il évoque un périscope Sony LYT-610 de 64 Mpx et la prise en charge d’un téléconvertisseur annoncé à 200 mm.

L’idée mérite d’être distinguée d’un simple zoom numérique. Un téléconvertisseur est un accessoire optique : il ajoute une possibilité de cadrage au système photo, au lieu de se limiter à agrandir une portion de l’image. Mais la fuite ne fournit ni démonstration ni cliché permettant d’évaluer le résultat du S70 avec cet équipement.

Le grossissement du téléobjectif intégré reste inconnu. Il ne faut donc pas lire « 200 mm » comme la longueur physique d’un objectif dans le téléphone, ni en déduire un zoom optique 10x. Il manque encore les précisions du fabricant sur l’accessoire et sa compatibilité.

Un Snapdragon 8s Gen 4 et trois appareils photo sont aussi évoqués

La même capture mentionne un écran plat LTPS OLED de 6,59 pouces en définition 1,5K, ainsi qu’un Snapdragon 8s Gen 4. À l’arrière, le périscope serait accompagné d’un capteur principal de 50 Mpx et d’un ultra grand-angle de 8 Mpx. Une caméra de 50 Mpx serait installée à l’avant.

Ces caractéristiques concernent un appareil encore non annoncé. Le prix du téléconvertisseur, son éventuelle présence dans un kit et les performances réelles du zoom restent à établir. Pour un amateur de photo, ce sont pourtant ces éléments qui permettront de juger l’intérêt d’emporter un accessoire supplémentaire.

Des rumeurs évoquent une présentation en Chine en novembre. Aucune arrivée française n’est confirmée par ces éléments : le S70 reste, pour l’instant, un dossier à suivre pour son approche de la photo, plutôt qu’un smartphone dont on peut déjà prévoir l’achat chez nous.