Oppo Find X10 Ultra : une fuite remet MediaTek dans la course face à Snapdragon

Le prochain Oppo Find X10 Ultra pourrait réserver une surprise sous son capot : MediaTek reste dans la course. Une fuite logicielle attribuée à Abhishek Yadav associe la référence PYU110, présentée comme celle du futur Ultra, à un groupe de plateformes MediaTek. De quoi rouvrir la question du processeur, sans annoncer pour autant l’abandon définitif de Snapdragon.

Illustration : Oppo Find X9 Ultra. Le design du Find X10 Ultra n’est pas confirmé par cette fuite.

PYU110 et « xinyun » apparaissent dans un fichier de configuration

La capture relayée par Android Treasure le 30 octobre fait apparaître le numéro PYU110 et le nom de code « xinyun ». Cette entrée est placée dans le même groupe de configuration que la plateforme OPMT6995, rattachée dans ce signalement au MT6995 de MediaTek et au nom Dimensity 9600 Pro.

Ce n’est donc pas une photo du téléphone ni une fiche produit échappée d’une boutique. L’indice vient de la façon dont des appareils sont regroupés dans un fichier logiciel. Il donne une piste sur les configurations envisagées, avec une double réserve : l’identification commerciale de PYU110 et le choix de la puce restent ceux de la fuite.

Un indice MediaTek ne suffit pas à éliminer Qualcomm

Le même signalement rappelle que des essais avec des puces MediaTek et Snapdragon ont été évoqués auparavant. Cette nouvelle entrée nourrit le premier scénario ; elle ne permet pas de savoir si une décision finale a été prise, ni si plusieurs configurations sont encore évaluées.

Pour juger l’intérêt réel de ce choix, il faudra davantage qu’un nom de processeur. Les performances soutenues, la chauffe et la consommation demandent des mesures sur un appareil final. Aucun résultat de test du Find X10 Ultra ne peut être déduit de ce seul fichier.

L’enjeu est néanmoins intéressant pour ceux qui suivent les smartphones photo très haut de gamme : le futur Ultra pourrait ne pas reprendre la configuration attendue. À ce stade, cette fuite ne fournit ni prix français ni calendrier européen. Elle ne doit pas non plus être confondue avec une annonce concernant les Find X10 déjà commercialisés. La pièce à attendre est désormais une confirmation de la référence et du processeur par Oppo, plutôt qu’une nouvelle extrapolation à partir du même indice.