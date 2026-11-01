Xiaomi 18 Pro : les premières fiches européennes révèlent des écarts de prix et un nouveau rouge

Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max se rapprochent des boutiques européennes, mais leurs premières fiches commerciales ne racontent pas toutes la même histoire. Le revendeur italien Epto a été repéré avec plusieurs configurations et un coloris Velvet Red. Les montants relayés varient sensiblement : ils ne constituent toujours pas la grille officielle française de Xiaomi.

Visuel : Xiaomi 18 Pro Max dans les coloris de sa présentation chinoise, distincts du catalogue européen évoqué ci-dessous.

Trois configurations apparaissent chez le revendeur italien

Dans son relevé du 26 octobre, GSMArena décrit deux variantes du Pro et une du Pro Max. Elles auraient toutes 12 Go de mémoire vive, avec le choix suivant pour le stockage :

Xiaomi 18 Pro : 256 Go ou 512 Go.

Xiaomi 18 Pro Max : 512 Go dans les fiches rapportées.

Le média relève 1 398,90 € pour le Pro de 256 Go, 1 591,90 € pour celui de 512 Go et 1 783,90 € pour le Pro Max. D’autres références de ce dernier apparaissent à 1 761,90 €. Ces chiffres décrivent un relevé de boutique italienne antérieur à l’annonce commerciale complète, pas un prix conseillé garanti pour les acheteurs français.

Pourquoi trouve-t-on aussi un tarif de 1 549 € ?

XimiTime rapporte le 28 octobre une autre série de montants attribuée au même revendeur : 1 549 € pour le Pro 256 Go, 1 761 € pour le 512 Go et 1 974 € pour le Pro Max 512 Go. Avec de tels écarts, choisir un seul montant et le présenter comme le tarif européen définitif serait prématuré.

Menow avait déjà détaillé une fuite distincte visant les prix français. Une indication pour la France et une fiche d’un vendeur italien n’ont pas la même portée. Les comparer suppose de retrouver exactement le même stockage et les conditions de l’offre.

Velvet Red se dessine aux côtés du noir et du blanc

Les relevés s’accordent davantage sur les couleurs : noir, blanc et Velvet Red. Le rouge serait proposé sur des configurations internationales ordinaires, alors qu’en Chine la déclinaison rouge décrite par la presse appartient à une édition spéciale. Ce serait une différence visible de catalogue, sous réserve de confirmation par Xiaomi pour chaque pays.

La batterie européenne reste l’autre différence à surveiller

Les capacités rapportées, 6 000 mAh pour le Pro et 7 050 mAh pour le Pro Max, reprennent la piste des batteries plus petites déjà couverte par Menow. Leur présence dans des fiches de revendeur renforce cette piste, sans transformer les valeurs en annonce officielle française ni en mesure d’autonomie.

Le prochain repère décisif pour un achat sera une offre française complète : référence exacte, stockage, prix et conditions de lancement. Les premières fiches donnent une idée du catalogue en préparation ; leurs divergences tarifaires empêchent encore de calculer un budget définitif.