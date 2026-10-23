Xiaomi 18 Pro : une nouvelle fuite situe son prix français à 1 399 €

Une grille attribuée à billbil-kun modifie les premières estimations européennes. Les prix de départ concordent, mais certains détails de stockage divergent.

À partir de 1 399 € pour le Xiaomi 18 Pro et de 1 599 € pour le Pro Max : ce seraient les prix français de la prochaine gamme, selon une fuite de billbil-kun publiée le 22 octobre. Reprises le lendemain à l’étranger, ces indications sont inférieures de 50 € aux premières estimations européennes. Xiaomi doit encore les confirmer.

Le changement par rapport aux premières estimations est mesuré : les deux prix de départ sont inférieurs de 50 € à ceux précédemment évoqués pour l’Europe. Il ne s’agit pas d’une baisse de prix appliquée en boutique, puisque la marque n’a pas encore officialisé sa grille française.

Une autre estimation, pas une remise en boutique

La fuite originale publiée par billbil-kun sur Dealabs est notamment relayée par The Tech Outlook. Le média rappelle que la première estimation de Sudhanshu Ambhore plaçait les deux appareils à 1 449 € et 1 649 €.

Pour un acheteur français, disposer d’une indication visant son marché est plus utile qu’un montant présenté comme simplement « européen ». La différence de 50 € ne permet toutefois pas de savoir pourquoi les deux sources divergent. Elle peut refléter des informations commerciales différentes ; aucune réduction décidée par Xiaomi n’est démontrée.

Attention aux tableaux qui ne décrivent pas le même stockage

Une difficulté subsiste : les reprises consultées associent des capacités de stockage différentes au même prix d’entrée du Pro Max. Les montants concordent, la configuration exacte beaucoup moins. Avant de comparer les deux appareils, il faudra donc vérifier le couple prix-stockage annoncé par Xiaomi, et pas seulement reprendre la ligne la moins chère d’un tableau de fuite.

Les coloris noir, blanc et bordeaux sont également évoqués, avec une éventuelle exclusivité Mi Store pour une version bleue. Là encore, cela décrit une fuite de commercialisation, pas une liste officielle de modèles déjà commandables en France.

Menow a déjà traité les capacités de batterie différentes en Europe. Ces valeurs reprises dans les nouveaux articles ne constituent pas une seconde découverte. L’apport de cette publication concerne le prix français annoncé par une autre source et son écart avec la précédente estimation.

Pour comparer les deux Xiaomi à un concurrent déjà vendu, il faudra finalement rapprocher le stockage, les offres de lancement et le prix réellement facturé. Une remise éventuelle ou un cadeau peut modifier cette comparaison bien davantage que les 50 € séparant deux fuites. À ce stade, aucune offre commerciale française complète n’est établie par ces informations.