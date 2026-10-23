iPhone Duo : son démontage montre pourquoi remplacer les batteries est plus compliqué

Deux batteries, logées dans les deux moitiés du téléphone, et plusieurs faces à ouvrir pour les atteindre : le démontage de l’iPhone Duo éclaire les contraintes de sa réparation. Réalisée par Kingmi Mobile et relayée le 22 octobre, l’opération montre un accès par le dos et par l’écran extérieur. Le travail commence donc avant même le retrait des cellules.

L’intérêt de ces images est de distinguer les différentes interventions possibles. Changer une caméra, atteindre une batterie et remplacer le mécanisme de pliage ne demandent pas d’ouvrir exactement les mêmes ensembles. Le format du téléphone impose de regarder le chemin d’accès à chaque pièce.

Deux ouvertures au lieu d’un simple accès par l’arrière

Dans son compte rendu des vidéos de Kingmi Mobile, TechEBlog décrit le retrait de la face arrière et de l’afficheur extérieur pour atteindre les cellules. L’observation rejoint la fiche technique officielle d’Apple, qui mentionne bien deux batteries lithium-ion intégrées.

La différence pour une intervention tient au nombre d’éléments à déposer et à remettre en place. On ne peut pas en déduire un temps de réparation précis : il faudrait connaître la procédure complète, les outils requis et les opérations de contrôle. En revanche, présenter l’accès comme identique à celui d’un téléphone classique ouvert uniquement par l’arrière masquerait une partie du travail.

Le compte rendu attire aussi l’attention sur de fines nappes de connexion repliées à l’intérieur. Il les décrit comme délicates à manipuler pendant l’intervention. Ce constat sur leur manipulation ne démontre pas qu’elles se détérioreront automatiquement lors de l’utilisation normale du téléphone.

Des composants séparables, une charnière toujours difficile d’accès

Les caméras et la carte principale peuvent être retirées séparément selon ce démontage. Cette organisation compte pour comprendre la différence entre une pièce remplaçable et une réparation facile : accéder à un module peut rester long, même lorsqu’il n’est pas solidaire de tout le reste.

La charnière et l’écran pliable sont présentés comme les ensembles les plus contraignants à atteindre. Il serait excessif de transformer ces premières observations en note définitive de réparabilité ou en jugement sur la fiabilité de la charnière. Il faudrait un protocole complet et des interventions répétées pour mesurer ces aspects ; ce premier compte rendu ne les fournit pas.

Les tarifs de réparation de l’iPhone Duo constituent un autre volet du dossier, déjà traité. Le fait nouveau est l’accès aux composants que les images éclairent. Pour un devis, la question utile devient donc celle de l’ensemble réellement remplacé : cellule, écran extérieur, écran intérieur ou mécanisme de pliage. Le mot « batterie » ne décrit pas, à lui seul, toute l’intervention nécessaire.