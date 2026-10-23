iPhone Duo 2 : Apple testerait Face ID sous l’écran extérieur

Les prototypes évoqués par Mark Gurman viseraient l’écran extérieur. Sur le premier modèle, l’authentification repose toujours sur le bouton latéral.

Le successeur de l’iPhone Duo pourrait retrouver une fonction absente du premier modèle : Face ID. Selon Mark Gurman, Apple teste des prototypes équipés de reconnaissance faciale sous l’écran extérieur. L’information, rapportée le 22 octobre par MacRumors, décrit un travail sur du matériel expérimental, sans confirmer le choix retenu pour un produit commercial.

L’emplacement annoncé est important : le capteur serait placé sous l’afficheur extérieur. Le reportage ne décrit pas de système installé sous les deux écrans. Il laisse donc ouverte la question du fonctionnement lorsque l’utilisateur déplie le téléphone pour passer sur le grand affichage.

Apple confirme sur sa page française de l’iPhone Duo que Touch ID est intégré au bouton latéral. Il fonctionne que l’appareil soit fermé ou ouvert. Il n’y a donc pas de Face ID à activer dans les réglages du modèle actuel.

Une reconnaissance faciale pourrait réduire le recours au doigt posé sur ce bouton. Son intérêt dépendrait néanmoins de conditions très concrètes : position du visage, orientation du téléphone et comportement lorsque l’écran intérieur est utilisé. Les informations disponibles ne décrivent pas encore ces détails de fonctionnement.

Un prototype plus concret qu’une simple prévision

Dans son compte rendu du podcast Power On, MacRumors rapporte que Gurman décrit du matériel en cours de test. Le journaliste avait auparavant envisagé cette évolution pour une génération ultérieure ; la mention de prototypes précise désormais la nature du travail supposé.

Un prototype ne garantit pas une fonction de série. Il permet de travailler sur l’intégration et ses contraintes, sans engager à lui seul le choix final d’un produit. Le reportage ne donne ni spécification définitive ni date française pour un Duo 2 équipé de Face ID.

Il reste notamment à comprendre comment Apple articulerait la reconnaissance faciale et le passage d’un format à l’autre. Une authentification confortable téléphone fermé ne renseigne pas sur le geste nécessaire une fois ouvert. Les prototypes évoqués ne permettent pas non plus de déduire la forme définitive des découpes des écrans ni l’espace réellement occupé par les capteurs.

Pour les acheteurs du premier Duo, l’information concerne donc une évolution matérielle possible d’une génération suivante. Elle ne décrit pas une fonction annoncée pour une future mise à jour iOS. Le choix disponible aujourd’hui reste celui d’un pliable avec authentification par le bouton latéral.