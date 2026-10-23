Galaxy A26 : One UI 9 et Android 17 commencent à arriver

Un premier firmware est signalé aux Philippines. Les propriétaires français peuvent suivre la distribution, sans confondre ce repérage avec une OTA déjà reçue.

One UI 9 et Android 17 commencent à être signalés sur le Galaxy A26. Une première distribution a été rapportée le 23 octobre aux Philippines, avec le firmware A266BXXUCDZJ6. Pour les propriétaires français, c’est un repère sur l’avancée du déploiement ; la réception du même paquet en France reste à confirmer.

Le repérage est intéressant pour ceux qui conservent ce Galaxy de milieu de gamme : il porte sur une véritable nouvelle version du système, et non sur un simple correctif mensuel. Le nom One UI 9 ne renseigne toutefois pas à lui seul sur toutes les fonctions proposées sur l’A26.

Un premier firmware repéré aux Philippines

SamMobile rapporte cette première distribution en s’appuyant sur le signalement de Mohammed Khatri. La référence commence par A266B. Elle permet d’identifier le logiciel mentionné dans ce reportage, mais ne vaut pas instruction pour installer un fichier récupéré ailleurs sur un téléphone portant un nom commercial proche.

Samsung adapte ses mises à jour aux modèles et aux réseaux. Les dates peuvent donc varier entre deux marchés ou deux configurations commerciales. Une notification absente sur un Galaxy acheté en France reste compatible avec ce déploiement régional. Le paquet peut être proposé plus tard selon le marché et la configuration du téléphone.

Il faut également lire le journal affiché sur l’appareil. Certaines présentations générales de One UI évoquent des capacités présentes sur des Galaxy haut de gamme : elles ne permettent pas d’attribuer automatiquement les mêmes fonctions au Galaxy A26.

La vérification reste dans les paramètres du téléphone

La procédure officielle Samsung passe par Paramètres, puis Mise à jour du logiciel et Téléchargement et installation. Si un paquet est proposé, le téléphone présente les informations correspondantes avant l’installation. Les intitulés peuvent légèrement varier selon la version actuelle.

Avant une grande mise à niveau, sauvegardez les données importantes et prévoyez un moment où le téléphone peut rester indisponible. Une sauvegarde ne doit pas seulement être lancée : vérifiez que les éléments dont vous avez besoin y figurent. La notification de mise à jour n’effectue pas cette vérification à votre place.

Le repère à retenir est One UI 9 sous Android 17, accompagné du numéro de firmware proposé sur votre propre A26. Une mise à jour de sécurité reçue à la même période peut conserver l’ancienne version d’Android. C’est le récapitulatif du paquet, plutôt que sa seule date d’arrivée, qui permet de savoir quelle évolution vous installez.