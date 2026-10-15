iPhone Duo : casser son écran pliable pourrait coûter 1 149 €, Apple dévoile des tarifs de réparation vertigineux

L’iPhone Duo n’est pas encore disponible en magasin qu’Apple vient déjà de révéler une information qui pourrait faire réfléchir ses futurs acheteurs. En France, le remplacement de son écran pliable coûtera 1 149 € sans AppleCare+. Et si les dommages nécessitent un remplacement plus important de l’appareil, la facture pourrait grimper jusqu’à 1 719 €. Des sommes considérables pour un smartphone dont le prix débute à 2 339 €. À quelques heures de l’ouverture des précommandes, les tarifs officiels montrent pourquoi le coût des réparations pourrait devenir un critère aussi important que les caractéristiques techniques.

1 149 € pour remplacer l’écran intérieur de l’iPhone Duo

Apple a publié le 14 octobre 2026 ses premières estimations de réparation hors garantie pour son nouveau smartphone pliable.

Les tarifs américains, rapidement repris par plusieurs médias spécialisés, donnent déjà une idée du coût de maintenance de cet appareil.

Mais les montants français sont encore plus parlants pour les futurs acheteurs.

Selon la grille publiée sur le site d’assistance d’Apple, le remplacement de l’écran intérieur pliable est estimé à 1 149 € sans couverture AppleCare+.

À titre de comparaison, l’iPhone 17 est actuellement commercialisé à partir de 1 119 € chez Apple.

Autrement dit, réparer uniquement l’écran intérieur d’un iPhone Duo pourrait coûter davantage que l’achat d’un iPhone 17 neuf.

Cette différence illustre l’un des principaux défis des smartphones pliables : leurs écrans sont techniquement plus complexes que les dalles traditionnelles.

Un écran pliable doit supporter des ouvertures et fermetures répétées, intégrer plusieurs couches de protection et conserver une qualité d’affichage homogène sur toute sa surface.

Ces contraintes influencent directement sa conception et les opérations nécessaires à son remplacement.

La facture pourrait atteindre 1 719 € pour des dommages importants

L’écran intérieur n’est pas le seul élément coûteux à réparer.

Apple prévoit également une catégorie correspondant aux autres dommages importants, pour lesquels l’estimation française atteint 1 719 € hors AppleCare+.

Cette catégorie peut concerner des situations dans lesquelles une réparation limitée à une pièce particulière n’est pas possible.

Il ne faut toutefois pas considérer que toutes les chutes ou tous les incidents entraîneront automatiquement cette facturation maximale.

Le coût dépend de la nature des dommages et du diagnostic réalisé par Apple ou un centre de services agréé.

Les estimations publiées permettent néanmoins de comprendre les conséquences financières possibles d’un accident.

Sur un iPhone Duo acheté 2 339 €, une intervention à 1 719 € représenterait environ 73 % du prix de départ de l’appareil.

À un tel niveau, la question de la réparation devient particulièrement importante pour un utilisateur qui prévoit de conserver son téléphone plusieurs années.

Tous les prix de réparation de l’iPhone Duo en France

Apple distingue plusieurs interventions selon la pièce endommagée.

Voici les principaux tarifs français communiqués au lancement, avec les frais applicables sous AppleCare+ lorsqu’ils sont connus.

Intervention Sans AppleCare+ Avec AppleCare+ Écran intérieur pliable 1 149 € 99 € Écran extérieur 489 € 29 € Dos en verre 219 € 29 € Couche de protection intérieure 55 € 19 € Batterie 269 € Sans frais supplémentaires si sa capacité est inférieure à 80 % et si les conditions sont remplies Appareil photo arrière 269 € Selon la catégorie de réparation applicable Autres dommages importants 1 719 € 99 € pour les dommages accidentels couverts

Ces montants sont des estimations de réparation et ne doivent pas être confondus avec les tarifs de réparation d’un défaut couvert par la garantie légale.

Apple précise également que certains réparateurs agréés peuvent établir leurs propres devis.

Les frais définitifs dépendront donc de l’inspection du téléphone et des conditions de prise en charge.

AppleCare+ fait passer la réparation de l’écran pliable de 1 149 à 99 €

C’est probablement le chiffre le plus impressionnant de cette nouvelle grille.

Pour un écran intérieur accidentellement endommagé, la réparation passe de 1 149 € sans AppleCare+ à 99 € avec la couverture.

La différence atteint 1 050 € pour cette intervention.

Ce montant doit toutefois être comparé au coût de l’abonnement AppleCare+, qui s’ajoute au prix d’achat du smartphone.

En France, Apple propose pour l’iPhone Duo une formule avec couverture en cas de perte ou de vol facturée :

20,99 € par mois jusqu’à résiliation.

jusqu’à résiliation. 209,99 € par an jusqu’à résiliation.

Ces tarifs sont affichés directement sur la boutique française d’Apple.

La couverture donne également accès à d’autres avantages, notamment la prise en charge des dommages accidentels selon les conditions du contrat et le service de remplacement express.

Mais AppleCare+ ne signifie pas que toutes les réparations sont gratuites.

Des franchises restent applicables pour plusieurs types de dommages.

AppleCare+ est-il vraiment rentable sur un iPhone Duo ?

Il est possible d’effectuer un calcul simple pour mesurer l’intérêt financier de cette protection.

Prenons l’exemple d’un propriétaire qui conserve son iPhone Duo pendant deux ans.

Avec la formule annuelle, deux années d’AppleCare+ reviennent à 419,98 €.

Si ce propriétaire casse accidentellement l’écran intérieur pendant cette période, il devra payer 99 € de frais de réparation supplémentaires.

Le coût total lié à l’assurance et à cette intervention serait donc de 518,98 €.

Sans AppleCare+, la réparation de ce même écran serait estimée à 1 149 €.

Dans ce scénario précis, la couverture permettrait donc d’éviter une dépense supplémentaire de 630,02 €.

Le calcul change si aucun accident ne survient.

Un utilisateur qui conserve son téléphone pendant deux ans sans le casser aura payé 419,98 € d’AppleCare+ annuel sans avoir eu besoin de faire réparer son appareil.

La protection est donc un choix de gestion du risque, pas une économie garantie.

Il faut également tenir compte des autres assurances éventuellement déjà souscrites et vérifier leurs exclusions, franchises et plafonds.

La couche de protection de l’écran pliable peut se remplacer séparément

Apple a prévu une possibilité de réparation plus accessible pour l’une des parties les plus exposées de l’écran intérieur.

L’iPhone Duo possède une couche de protection nano-texturée placée au-dessus de son écran pliable.

Cette couche contribue notamment à protéger la dalle et à limiter certains reflets.

Contrairement à l’écran complet, elle peut être remplacée séparément lorsque seul cet élément est endommagé.

L’opération est estimée à 55 € sans AppleCare+, contre 19 € avec la couverture.

Cette distinction est importante.

Une marque ou une détérioration touchant uniquement la couche superficielle ne nécessite pas forcément le remplacement de toute la dalle pliable.

Mais l’utilisateur ne peut pas déterminer systématiquement la nature exacte des dommages en observant simplement la surface.

Un diagnostic reste nécessaire pour savoir si seule la protection doit être changée ou si l’écran lui-même a été atteint.

Il est également déconseillé de retirer manuellement cette couche sans suivre les recommandations officielles du constructeur.

La batterie coûte 269 € hors couverture

L’écran pliable concentre l’attention, mais la batterie représente un autre coût à anticiper sur plusieurs années.

Pour l’iPhone Duo, Apple affiche une estimation de 269 € pour une intervention sur la batterie hors couverture applicable.

Le remplacement peut être réalisé sans frais supplémentaires dans le cadre d’AppleCare+ lorsque la batterie conserve moins de 80 % de sa capacité d’origine et que les conditions du contrat sont réunies.

Cette condition ne signifie pas qu’une batterie affichant 85 % de capacité pourra être remplacée gratuitement sur simple demande.

La prise en charge dépend du diagnostic et des critères définis par Apple.

Sur un smartphone pliable vendu à plus de 2 000 €, la durée de vie de la batterie peut devenir un élément important dans la décision de conservation ou de remplacement.

Un appareil encore performant après trois ou quatre ans peut nécessiter une intervention pour retrouver une autonomie satisfaisante.

Le coût de cette opération mérite donc d’être intégré au budget global de possession.

Et en cas de vol ou de perte ?

Apple propose également une formule AppleCare+ incluant une couverture contre le vol et la perte.

Pour l’iPhone Duo en France, la franchise annoncée est de 129 € lorsqu’une demande est acceptée dans les conditions du contrat.

Apple indique que cette couverture autorise jusqu’à deux demandes liées à un vol ou à une perte par période de douze mois.

Des conditions particulières peuvent s’appliquer, notamment en matière d’identification de l’appareil et de fonctionnalités de localisation.

Il est donc nécessaire de consulter le contrat avant de considérer le remplacement comme automatiquement garanti.

Cette protection peut néanmoins intéresser les personnes qui transportent régulièrement un appareil aussi coûteux.

AppleCare One permet aussi de couvrir plusieurs appareils Apple

Une autre formule peut retenir l’attention des utilisateurs possédant déjà plusieurs produits de la marque.

Apple propose désormais AppleCare One, une couverture destinée à regrouper plusieurs appareils au sein d’un même abonnement.

Sur la boutique française, AppleCare One Individuel est proposé à 20,99 € par mois pour un maximum de trois appareils compatibles.

Cette formule peut notamment concerner un iPhone, un iPad ou une Apple Watch, sous réserve des conditions d’éligibilité.

Il est possible d’ajouter d’autres produits compatibles moyennant un supplément tarifaire.

Pour les personnes qui possèdent déjà plusieurs appareils Apple, cette option mérite donc d’être comparée à la souscription de contrats séparés.

Mais le meilleur choix dépend du nombre d’appareils, de leur valeur, de leur état et des garanties déjà disponibles.

La garantie légale ne doit pas être confondue avec l’assurance casse

Un point mérite d’être rappelé avant d’acheter l’iPhone Duo.

En France, les consommateurs bénéficient de droits légaux concernant les produits présentant un défaut de conformité.

Un écran qui cesse de fonctionner dans des conditions normales d’utilisation ne relève pas nécessairement du même traitement qu’un écran cassé après une chute.

AppleCare+ est une protection commerciale supplémentaire, destinée notamment à couvrir certains dommages accidentels qui ne sont pas pris en charge par les garanties légales.

Il ne faut donc pas croire que l’absence d’AppleCare+ oblige automatiquement à payer 1 149 € pour tout problème touchant l’écran intérieur.

La cause de la panne, les conditions d’utilisation et les droits applicables doivent être examinés.

Cette distinction est particulièrement importante sur les appareils pliables, dont la technologie repose sur des composants mécaniques et des matériaux spécifiques.

L’iPhone Duo arrive en France le 23 octobre

Apple ouvrira les précommandes de l’iPhone Duo le vendredi 16 octobre 2026, avant sa commercialisation prévue le 23 octobre.

En France, le smartphone est proposé à partir de 2 339 €.

Les configurations de stockage les plus élevées peuvent atteindre 3 839 €.

Le Duo représente ainsi un investissement important, même face aux autres smartphones premium.

Son grand écran pliable constitue une proposition différente de celle d’un iPhone classique, mais il introduit également des coûts d’entretien spécifiques.

Avant de précommander, il est donc utile de comparer non seulement les caractéristiques de l’appareil, mais aussi les modalités de réparation et de protection.

Le véritable prix de l’iPhone Duo ne s’arrête pas à son achat

Avec son premier smartphone pliable, Apple entre dans une catégorie où la réparation peut représenter une dépense particulièrement importante.

Le tarif de 1 149 € pour remplacer l’écran intérieur illustre les contraintes techniques de cette génération d’appareils.

La possibilité de remplacer séparément la couche de protection constitue une bonne nouvelle, mais elle ne réduit pas le coût d’un écran réellement endommagé.

AppleCare+ peut limiter considérablement les conséquences financières de certains accidents. Son intérêt dépend toutefois de la durée de conservation prévue, des risques auxquels le téléphone sera exposé et des protections déjà détenues.

Pour un iPhone Duo vendu au minimum 2 339 €, réfléchir au coût de réparation avant l’achat n’a rien d’accessoire.

À quelques heures des précommandes, cette nouvelle grille tarifaire rappelle qu’un smartphone pliable doit être évalué autant sur son expérience d’utilisation que sur le coût de sa possession à long terme.