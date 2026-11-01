Xiaomi dévoile neuf nouveaux téléviseurs : attention, tous ne proposent pas la 4K

Xiaomi élargit sa famille de téléviseurs avec les TV A Pro e, désormais visibles sur son site mondial. Neuf références couvrent les diagonales de 32 à 85 pouces, mais le même nom commercial cache des écrans très différents : trois modèles ne sont pas 4K. Autre détail à regarder avant de choisir : le mode jeu à 120 Hz impose une définition Full HD.

Deux téléviseurs de même taille peuvent avoir des définitions différentes

Visuel d’ouverture : illustration générée par IA d’un téléviseur générique, et non photo officielle des TV A Pro e.

La gamme comprend six références 4K, les TV A Pro 43 e, 50 e, 55 e, 65 e, 75 e et 85 e. À côté, Xiaomi propose un 32 e en HD et deux variantes explicitement nommées FHD, en 43 et 50 pouces. C’est donc le nom complet de l’appareil qui permet d’identifier sa définition, et pas seulement sa diagonale.

TV A Pro 32 e : HD, 1 366 × 768 pixels.

HD, 1 366 × 768 pixels. TV A Pro 43 FHD e et 50 FHD e : Full HD, 1 920 × 1 080 pixels.

Full HD, 1 920 × 1 080 pixels. TV A Pro 43 e à 85 e : six références Ultra HD 4K.

La fiche officielle du 32 e indique bien une dalle QLED à 60 Hz, malgré sa définition HD. QLED décrit ici la technologie employée pour les couleurs : cette mention ne garantit pas une dalle 4K. Un appareil peut donc être QLED et afficher nettement moins de pixels qu’un autre téléviseur de la même famille.

Le 43 pouces 4K apporte aussi des fonctions supplémentaires

Sur le TV A Pro 43 e, Xiaomi met notamment en avant le HDR10+, le mode Filmmaker et la compensation de mouvement MEMC. La marque annonce une couverture de 94 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, contre 90 % sur le 32 e. Ce sont des caractéristiques annoncées par le fabricant, pas les résultats d’un test Menow.

120 Hz pour jouer, mais uniquement en 1080p

Les modèles 4K à partir de 50 pouces proposent un mode Game Boost à 120 Hz sur une entrée HDMI. La page du 50 e précise la condition essentielle : ce mode fonctionne uniquement en 1080p. Il ne faut donc pas y voir une promesse de jeu en 4K à 120 images par seconde.

Pour une console ou un PC, le choix oppose ainsi la définition au rafraîchissement dans ce mode particulier. La présence de « 4K » et de « 120 Hz » dans une même présentation commerciale ne veut pas dire que les deux fonctionnent ensemble. Le 43 e ne met pas en avant ce mode Game Boost.

Google TV rapproche les téléviseurs des smartphones

Les neuf références utilisent Google TV. Les pages des modèles 4K présentent Google Cast et Apple AirPlay, pour envoyer des contenus depuis un appareil compatible. Xiaomi mentionne également Gemini, avec des restrictions : pays et langues sélectionnés, utilisateurs majeurs. Cette présence sur une page internationale ne garantit pas son activation en français au lancement.

Les tarifs et la date de commercialisation française de cette famille ne sont pas établis à ce stade. Pour comparer une éventuelle offre, il faudra donc conserver la référence complète, notamment le suffixe FHD : entre deux Xiaomi de 43 ou 50 pouces, il peut désigner une différence bien plus importante que le prix.