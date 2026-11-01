Galaxy S27 : les versions européennes pointent encore vers une recharge à 25 W

Le Galaxy S27 pourrait conserver une recharge de 25 W jusque sur ses versions européennes. Deux certificats UL Solutions, délivrés le 23 octobre et repérés par The Tech Outlook, mentionnent notamment les références SM-S952B et SM-S952B/DS avec une alimentation de 9 V et 2,77 A. Un nouvel indice qui prolonge les premières informations venues de Chine, sans constituer encore une fiche technique officielle de Samsung.

Illustration : la gamme Galaxy S24, et non le futur Galaxy S27.

Les références européennes rejoignent le dossier de certification

La nouveauté se trouve dans les modèles concernés. Les documents portant les numéros DK-187425-UL et DK-187435-UL couvrent plusieurs déclinaisons internationales du téléphone attribué au Galaxy S27. Les variantes B et B/DS, associées à l’Europe et à d’autres marchés internationaux, figurent dans cette liste aux côtés de versions destinées à d’autres régions.

Les certificats reproduits par The Tech Outlook indiquent une valeur électrique équivalente à environ 24,9 W : le calcul est de 9 volts multipliés par 2,77 ampères. Le scénario d’une recharge à 25 W ne repose donc plus seulement sur le dossier chinois précédemment repéré.

25 W ne dit pas combien de minutes durera la recharge

Pour l’acheteur, ce chiffre reste un indicateur incomplet. Une puissance ne suffit pas à calculer le temps nécessaire pour passer de 0 à 100 % : il faudrait aussi connaître la capacité finale de la batterie, la puissance réellement maintenue et la façon dont le téléphone réduit le courant à mesure qu’il se remplit.

Le document ne décrit pas toute la courbe de recharge et ne remplace pas l’annonce commerciale. Il serait donc prématuré d’en tirer un temps de recharge précis, ou d’affirmer que tous les modes de charge du produit final sont désormais connus.

Cette réserve compte également pour distinguer les appareils : les informations sur le modèle classique ne doivent pas être confondues avec celles du Galaxy S27 Ultra et sa recharge évoquée à 60 W. Samsung n’a pas, à ce stade, officialisé les caractéristiques commerciales du Galaxy S27. Pour les lecteurs français, l’apport du nouveau dossier est plus précis : les références européennes sont elles aussi concernées par cet indice à 25 W.