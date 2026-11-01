OnePlus 16 : trois références internationales relancent la question d’une sortie hors de Chine

Le OnePlus 16 n’a peut-être pas livré son dernier mot à l’international. Trois références, CPH2901, CPH2903 et CPH2905, apparaissent dans des éléments logiciels attribués au téléphone. Ce signalement apporte une piste concrète sur des variantes hors de Chine, mais ne permet toujours pas d’annoncer son retour dans les boutiques françaises.

Visuel d’illustration OnePlus issu de nos archives, sans valeur de confirmation du design des variantes internationales.

Trois numéros CPH aux côtés du modèle chinois

Dans la capture d’un fichier de prise en charge des paiements relayée par Android Treasure le 30 octobre, les trois références CPH figurent à côté de PYB110, associé au OnePlus 16 chinois. Le regroupement est l’élément intéressant : ces numéros sont présentés ensemble dans la même entrée, plutôt qu’isolés dans des listes sans rapport.

L’informateur Abhishek Yadav est à l’origine du signalement. Gizmochina rapporte également des essais de logiciels internationaux et indiens sous ces trois références. Il s’agit d’informations issues d’une fuite, pas d’une annonce de commercialisation par OnePlus.

Une variante internationale ne désigne pas automatiquement un modèle français

Pour un acheteur en France, la distinction est essentielle. « International » ne signifie pas « disponible en France ». Aucun des trois numéros ne permet, dans les éléments publiés, d’attribuer avec certitude une version à notre marché. Il serait donc prématuré de désigner l’un d’eux comme la référence française du OnePlus 16.

Ces informations ne donnent pas davantage de date de lancement européenne ni de prix en euros. Elles montrent surtout que la piste de versions supplémentaires ne repose plus uniquement sur un souhait des amateurs de la marque.

Pour passer d’un indice logiciel à une proposition d’achat, il manque encore les éléments décisifs : une annonce locale, une fiche produit correspondant à la variante vendue et les conditions de distribution. Un éventuel modèle proposé à l’import ne suffirait pas, à lui seul, à établir une commercialisation officielle en France.

La bonne nouvelle reste donc mesurée : des références précises donnent désormais matière à suivre le dossier. La question française demeure ouverte, et les captures ne permettent pas de transformer ces préparatifs supposés en promesse de disponibilité.