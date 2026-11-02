Galaxy A57 ou Redmi Note 15 Pro 5G : les différences qui comptent au-delà des 200 Mpx

Le Redmi Note 15 Pro 5G affiche une batterie de 6 580 mAh et un appareil photo de 200 Mpx. Le Galaxy A57 5G répond avec un boîtier nettement plus léger et un engagement de six générations de mises à jour du système. Pour choisir entre ces deux smartphones, le plus gros chiffre en façade ne suffit pas : les compromis commencent dans la main, avant même d’ouvrir une application.

Cette comparaison repose sur les caractéristiques publiées pour les modèles français, pas sur un test commun des deux appareils. Elle permet de repérer les différences matérielles et les engagements des fabricants, sans inventer un classement photo ou une mesure d’autonomie.

Le Galaxy A57 pèse 31 grammes de moins

La fiche française du Galaxy A57 annonce 179 g et 6,9 mm d’épaisseur. Pour le Redmi Note 15 Pro 5G, Xiaomi indique 210 g et 7,96 mm. Le Samsung est également moins large, avec 76,8 mm contre 78,09 mm.

Une différence de 31 g peut compter pour qui tient longtemps son téléphone dans les transports ou lit à une main. Aucun des deux n’est un petit smartphone : leurs écrans atteignent respectivement 6,7 et 6,83 pouces. Le choix porte davantage sur la légèreté que sur un véritable format compact.

Caractéristique Galaxy A57 5G Redmi Note 15 Pro 5G Écran 6,7 pouces AMOLED, jusqu’à 120 Hz 6,83 pouces AMOLED, jusqu’à 120 Hz Poids 179 g 210 g Batterie 5 000 mAh 6 580 mAh Charge filaire annoncée 45 W maximum 45 W maximum Photo arrière 50 + 12 + 5 Mpx 200 + 8 Mpx

Le Redmi a une batterie plus grosse, pas une autonomie mesurée ici

Le Xiaomi dispose de 1 580 mAh supplémentaires, soit environ 32 % de capacité nominale en plus. C’est une réserve intéressante sur le papier. Elle ne permet pas de promettre 32 % d’heures d’usage supplémentaires : l’écran, le processeur, le réseau et les applications consomment aussi de l’énergie.

Les deux modèles annoncent 45 W en filaire. Acheter le Redmi pour sa capacité supérieure a donc davantage de sens que le choisir en espérant un avantage automatique sur la puissance de recharge. Il faut aussi tenir compte du chargeur : Xiaomi précise qu’aucun adaptateur n’est fourni pour le marché français.

200 Mpx contre 50 Mpx : les deux n’ont pas de téléobjectif dédié

Le Redmi associe son capteur principal stabilisé de 200 Mpx à un ultra-grand-angle de 8 Mpx. Le Galaxy possède un principal stabilisé de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 12 Mpx et un macro de 5 Mpx. Le troisième appareil du Samsung sert à photographier de près ; ce n’est pas un zoom optique.

Le recadrage dans un capteur très défini et l’utilisation d’un téléobjectif sont deux approches différentes. Le nombre de mégapixels ne tranche pas non plus, à lui seul, la qualité des portraits, des sujets en mouvement ou des photos nocturnes. Pour cet achat, mieux vaut examiner des images prises dans des conditions comparables que multiplier mentalement 50 par quatre.

Six générations d’Android et six ans de sécurité ne désignent pas la même promesse

Samsung annonce six générations de mises à jour du système et six années de correctifs de sécurité. La fiche du modèle français indique une échéance de sécurité au 31 mars 2032. Cette période ne recommence pas à zéro le jour où vous achetez le téléphone.

Xiaomi met en avant six ans de mises à jour de sécurité pour son Redmi. Il faut garder les deux engagements séparés : des correctifs de protection ne correspondent pas automatiquement à six nouvelles versions d’Android.

À offre commerciale comparable, le Galaxy A57 mérite surtout votre attention si le poids et la durée annoncée des grandes mises à jour sont prioritaires. Le Redmi Note 15 Pro 5G intéressera davantage ceux qui cherchent une grosse capacité de batterie et un écran un peu plus grand. Avant de payer, comparez enfin la même quantité de stockage et les conditions exactes de la remise : une reprise obligatoire peut changer complètement le prix affiché.