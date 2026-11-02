Votre Galaxy charge lentement avec un chargeur puissant ? Vérifiez cette mention avant d’en racheter un

Votre chargeur annonce 65 ou 100 W, mais votre Galaxy ne passe pas en charge super rapide ? Le nombre inscrit sur le bloc ne suffit pas. Pour les appareils compatibles, Samsung demande aussi la prise en charge de USB Power Delivery avec PPS, un mode d’alimentation que tous les chargeurs puissants ne proposent pas.

La mention PPS compte autant que les watts

Samsung le précise dans son guide de charge rapide : une puissance maximale élevée ne garantit pas l’accès à la charge super rapide si le chargeur ne gère pas PPS. Avant de remplacer le téléphone ou de racheter un bloc plus puissant, vérifiez donc cette mention dans les caractéristiques du chargeur.

PPS signifie alimentation programmable. La fiche de l’adaptateur Samsung EP-T4511 explique que ce mode ajuste tension et courant en temps réel en fonction de l’état de charge. Un connecteur USB-C identique ne suffit pas à rendre deux adaptateurs équivalents.

Il faut également vérifier la limite du smartphone lui-même. Un chargeur de 45 W ne donne pas automatiquement accès à ce niveau sur tous les Galaxy. La puissance disponible côté adaptateur et celle acceptée par le téléphone sont deux caractéristiques à contrôler séparément.

Le câble peut limiter la charge, mais la règle des 5 A n’est pas universelle

Samsung fournit son adaptateur EP-T4511 de 45 W avec un câble USB-C de 5 A. Ce n’est pourtant pas une raison pour affirmer que tous les Galaxy exigeant une charge super rapide 2.0 doivent utiliser exactement ce câble.

Le guide récent du fabricant précise une exception pour les Galaxy S25 et les modèles ultérieurs compatibles : SFC 2.0 peut fonctionner avec le câble USB 3 A fourni avec l’appareil. La compatibilité du modèle reste nécessaire ; tous les S25 ne gagnent pas pour autant la même puissance de recharge.

Pour un ancien téléphone, partez des exigences de sa référence exacte. Pour un modèle plus récent, ne remplacez pas systématiquement le câble d’origine sur la seule base d’un ancien conseil valable pour une autre génération.

Vérifiez le réglage avant d’acheter un nouvel accessoire

Dans les paramètres du Galaxy, ouvrez « Batterie », puis « Paramètres de charge » et vérifiez l’activation de « Chargement rapide ». Les intitulés peuvent varier selon le logiciel. Ce contrôle simple évite de chercher une panne matérielle quand l’option est désactivée.

Si le téléphone charge toujours lentement avec un ensemble compatible, les conseils de Samsung sur la batterie invitent aussi à regarder les conditions d’utilisation. Une partie de jeu ou une vidéo pendant la recharge consomme de l’énergie et peut favoriser l’échauffement. Une température trop élevée ou trop basse peut également ralentir la charge pour protéger l’appareil.

Faites donc un essai avec le téléphone au repos, à température modérée, avant de conclure que le chargeur est insuffisant. En cas d’alerte d’humidité ou de connecteur endommagé, interrompez la recharge et traitez d’abord ce problème. Acheter davantage de watts ne corrige ni un port abîmé, ni une incompatibilité PPS.