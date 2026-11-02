Galaxy A17 5G : Samsung publie One UI 9, avec de nouveaux réglages de sécurité

Le Galaxy A17 5G a désormais sa propre entrée One UI 9 dans les notes officielles de Samsung. La version A176BXXU8DZJ5, datée du 27 octobre 2026, repose sur Android 17 et embarque le correctif de sécurité du 5 octobre. Elle apporte notamment un panneau rapide plus personnalisable et de nouvelles commandes de protection. La présence de cette version ne garantit pas que chaque appareil français puisse déjà la télécharger.

Le modèle 5G a son propre logiciel

La page de Samsung vise précisément le SM-A176B. C’est cette référence qu’il faut comparer avec celle de votre téléphone, plutôt que de se contenter du nom Galaxy A17. Les éditions 4G et 5G ne doivent pas être confondues lors du suivi d’une mise à jour.

Pour comparer deux captures de mise à jour, regardez séparément la version Android et le niveau du correctif de sécurité. Ce sont deux informations différentes : une évolution majeure du système ne renseigne pas, à elle seule, sur la date du correctif installé.

Les commandes rapides gagnent en souplesse

Samsung décrit la possibilité de redimensionner les curseurs de luminosité et de volume ainsi que le lecteur multimédia dans le panneau rapide. Le bouton de mode sonore peut aussi être séparé du curseur de volume. L’intérêt est de mieux adapter les commandes accessibles sans ouvrir une application.

Le journal annonce aussi un verrouillage exigeant le code au prochain déverrouillage, au lieu de la biométrie. Ces changements visent les commandes quotidiennes autant que la protection du téléphone.

Vérifiez la proposition sur votre propre Galaxy

Pour rechercher la version disponible, ouvrez les Paramètres puis la rubrique de mise à jour logicielle. Selon le logiciel installé, Samsung indique « Rechercher mises à j. » ou « Téléchargement et installation ». Suivez ensuite les instructions affichées, sans chercher à installer un fichier prévu pour un autre modèle.

Le guide français du constructeur recommande une batterie chargée à au moins 20 %. Une sauvegarde des données utiles reste prudente avant une évolution majeure du système. Si aucune nouvelle version n’apparaît, ce seul journal public ne suffit pas à conclure à un défaut du téléphone : les déploiements dépendent du modèle, du pays et du fournisseur de service.