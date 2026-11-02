PS Plus : dernier jour pour ajouter F1 25 et deux autres jeux à votre bibliothèque

Si vous avez laissé passer les jeux PlayStation Plus d’octobre, ce lundi 2 novembre est le dernier jour annoncé pour les ajouter à votre bibliothèque. F1 25, Hunt: Showdown 1896 et Earth Defense Force: World Brothers 2 cèdent ensuite leur place à la sélection suivante. L’offre nécessite un abonnement PS Plus : il s’agit des jeux mensuels inclus, pas de trois jeux offerts sans condition.

F1 25 et Hunt sur PS5, World Brothers 2 aussi sur PS4

La sélection officielle d’octobre réunit trois propositions assez différentes. F1 25 s’adresse aux amateurs de course, avec notamment les modes Carrière et My Team 2.0. La version mensuelle annoncée concerne la PS5.

Hunt: Showdown 1896, également sur PS5, mise sur des affrontements où les monstres ne sont pas les seuls adversaires : d’autres chasseurs poursuivent les mêmes objectifs. Earth Defense Force: World Brothers 2 prend une direction plus légère visuellement, avec ses personnages en cubes, et concerne la PS5 comme la PS4. Ce dernier propose de la coopération en ligne à quatre et un écran partagé local à deux.

Il faut ajouter les jeux pendant l’offre, pas forcément les installer aujourd’hui

La vérification à faire tient en quelques minutes : ouvrez la rubrique PlayStation Plus avec le compte abonné, consultez les jeux mensuels et contrôlez que chaque titre souhaité figure dans votre bibliothèque. Vous évitez ainsi de confondre une fiche simplement consultée avec un jeu effectivement ajouté.

L’assistance PlayStation indique comment retrouver les jeux du mois depuis l’onglet Avantages sur PS5 et la rubrique Jeux mensuels sur PS4. L’ajout et le téléchargement peuvent aussi être gérés à distance via le navigateur ou PlayStation App.

L’accès reste lié à votre abonnement. Ajouter ces titres ne les transforme pas en achats indépendants du PS Plus. Il faut également choisir la bonne édition et la bonne plateforme : une fiche PS5 ne rend pas automatiquement le jeu jouable sur PS4.

Sony fixe la fin de cette sélection au 2 novembre, sans préciser d’heure dans son annonce française. Mieux vaut donc effectuer l’ajout dans la journée plutôt que supposer une disponibilité jusqu’à une heure exacte. Si la boutique affiche un prix inhabituel, vérifiez d’abord le compte connecté, l’abonnement et la rubrique utilisée avant de valider quoi que ce soit.