Pixel : Android 17 remet le verrouillage des applications en test, voici ce qu’il faut comprendre

Prêter son Pixel déverrouillé ne devrait pas forcément donner accès à toutes ses applications. Google remet cette idée au premier plan avec le retour d’App Lock dans Android 17 QPR3 Beta 3, sortie le 29 octobre. Le verrouillage des applications revient en phase de test, et non dans une mise à jour stable destinée à tous les Pixel.

Une protection supplémentaire quand le téléphone est déjà ouvert

Le retour de cette fonction a été signalé par Mishaal Rahman, de Google, et relayé par Android Authority. Son intérêt est facile à comprendre : le verrouillage général du smartphone protège l’entrée dans l’appareil, tandis qu’un verrouillage par application permet de conserver une barrière une fois cette première étape franchie.

Une messagerie, une application de notes personnelles ou un logiciel contenant des documents privés peuvent ainsi justifier une protection distincte à l’ouverture. Cela vise notamment les moments où l’on confie temporairement son téléphone à quelqu’un pour une tâche précise.

Il ne faut pas confondre ce mécanisme avec un nouveau mot de passe indépendant pour chaque service. Dans les précédents essais d’App Lock décrits par 9to5Google, l’authentification reposait sur les identifiants de déverrouillage de l’appareil. Une personne qui connaît votre code conserve donc un avantage que l’intitulé « verrouillage d’application » peut faire oublier.

QPR3 Beta 3 reste une version réservée aux testeurs

Les notes de version de Google datent bien cette bêta du 29 octobre. Les builds portent les références DP11.261016.003 et DP11.261016.004. Le retour d’App Lock s’inscrit dans une version qui comprend aussi les correctifs pour Pixel déjà détaillés sur Menow.

Voir cette fonction dans une bêta ne donne pas de date de disponibilité générale. Son comportement peut encore évoluer. Pour un téléphone utilisé tous les jours, ce seul ajout ne constitue pas une raison suffisante de quitter la version stable : les versions de test servent aussi à repérer les dysfonctionnements restants.

La question à surveiller désormais est celle de la version finale : quelles applications pourront être protégées, avec quelles limites et sur quels Pixel ? Pour l’instant, la nouvelle concrète est le retour du test, pas l’activation automatique d’un coffre-fort sur tous les appareils.