Android 17 : cette nouvelle bêta corrige 26 bugs gênants sur les Pixel

Un Pixel qui laisse son écran intérieur noir après ouverture, une webcam à l’image décevante, des plantages depuis l’écran verrouillé : la nouvelle bêta d’Android s’attaque à des problèmes très concrets. Google a diffusé Android 17 QPR3 Beta 3 le 29 octobre, avec 26 catégories de correctifs. Elle concerne les appareils du programme de test,…

Un Pixel qui laisse son écran intérieur noir après ouverture, une webcam à l’image décevante, des plantages depuis l’écran verrouillé : la nouvelle bêta d’Android s’attaque à des problèmes très concrets. Google a diffusé Android 17 QPR3 Beta 3 le 29 octobre, avec 26 catégories de correctifs. Elle concerne les appareils du programme de test, pas l’ensemble des smartphones Android.

L’écran noir des pliables fait partie des problèmes corrigés

La liste de correctifs publiée pour cette version vise notamment l’écran intérieur qui reste noir au dépliage et un affichage qui s’éteint puis se rallume pendant l’utilisation. Ce sont deux symptômes distincts. Sur un appareil concerné, le premier empêche de profiter du grand écran ; le second coupe une action en cours, même sans manipulation de la charnière.

Google mentionne aussi des plantages à l’écran de verrouillage ou peu après le démarrage, ainsi qu’une qualité vidéo insuffisante lorsque le téléphone sert de webcam. Autant de corrections susceptibles de compter davantage au quotidien qu’une nouvelle animation. La liste relayée par Droid Life permet de retrouver les problèmes et leurs identifiants de suivi.

Notifications, mémoire et Wi-Fi reçoivent aussi des retouches

Le correctif ne se limite pas aux écrans. Il traite des bulles de discussion coincées en bas de l’affichage, des anomalies du panneau des applications récentes et des boutons illisibles en mode sombre. Une consommation excessive de mémoire après l’ouverture des paramètres SIM figure également au programme.

Applications : correction d’un problème de lancement lorsqu’une fenêtre image dans l’image est active.

correction d’un problème de lancement lorsqu’une fenêtre image dans l’image est active. Bluetooth : traitement d’un plantage associé à un appel logiciel de recherche d’appareils.

traitement d’un plantage associé à un appel logiciel de recherche d’appareils. Wi-Fi d’entreprise : correction de connexions échouant avec l’authentification PEAP.

Cette dernière catégorie peut concerner un réseau professionnel ou universitaire plutôt que la box de la maison. Un utilisateur dont le Wi-Fi domestique fonctionne normalement n’a donc aucune raison d’attendre de ce seul correctif un gain de débit.

Cette livraison poursuit le cycle ouvert par la première bêta QPR3 et ses correctifs. Les défauts visés changent d’une build à l’autre : le numéro installé compte autant que le nom du programme.

Déjà dans la bêta ? Vérifiez surtout la build proposée

Les versions annoncées portent les références DP11.261016.003 et DP11.261016.004. Pour rapprocher un problème de cette distribution, notez le numéro installé et le moment où le symptôme apparaît : après dépliage, au démarrage ou uniquement dans une application. Une description précise aide davantage qu’un simple « écran noir ».

Pour les Pixel restés sur la version publique, cette annonce n’impose aucune inscription au programme de test. Une bêta peut corriger de nombreux bugs tout en conservant d’autres défauts. Et si un écran reste noir après une chute ou présente des traces physiques, le changelog ne suffit pas à diagnostiquer une panne logicielle. L’intérêt de cette version est d’offrir aux testeurs concernés une réponse ciblée, pas de remplacer toutes les vérifications d’usage.