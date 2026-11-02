Samsung imagine des icônes créées avec votre photo pour personnaliser les Galaxy

Votre portrait dans l’icône de la musique, votre animal dans celle d’une autre application : Samsung étudie une personnalisation qui irait bien plus loin qu’un fond d’écran. Une demande de brevet publiée le 29 octobre décrit la création d’icônes à partir d’une photo et des caractéristiques de chaque application. Il s’agit d’un projet breveté, sans annonce de déploiement sur les Galaxy.

Une photo pourrait servir à dessiner toute une famille d’icônes

Le document US20260341000A1, repéré et détaillé par Patentlyze, associe deux éléments : le sujet d’une image choisie par l’utilisateur et les informations de l’application à personnaliser. Le système pourrait notamment tenir compte de sa catégorie et des couleurs de son icône actuelle.

L’idée n’est donc pas de coller le même selfie sur tous les raccourcis. Une application musicale pourrait représenter la personne avec un casque, tandis qu’une application de streaming utiliserait une scène avec du pop-corn. L’image conserverait un lien avec la fonction du logiciel, même après sa transformation.

C’est là que se joue l’intérêt d’une telle approche : obtenir un écran cohérent et personnel sans dessiner chaque élément à la main. Le risque serait inversement de rendre les applications plus difficiles à reconnaître. Le maintien de certains repères visuels aurait alors autant d’importance que la ressemblance du portrait.

Les widgets et les appareils synchronisés sont aussi envisagés

Le mécanisme ne se limiterait pas aux icônes. Comme le rapporte également SammyGuru, le brevet envisage des widgets personnalisés et le partage des créations entre plusieurs appareils synchronisés. Des variations liées à la saison ou à la météo font aussi partie des possibilités décrites.

Sur un appareil pliant, les éléments affichés sur l’écran extérieur pourraient être simplifiés. Ce scénario illustre une autre question pratique : un portrait reconnaissable sur un écran ouvert n’a pas nécessairement sa place, avec le même niveau de détail, sur une face visible par les personnes autour.

Aucune version de One UI n’est annoncée pour cette idée

Le brevet ne confirme ni une fonction de One UI 9, ni une liste de smartphones compatibles. Une demande de protection décrit ce qu’un constructeur souhaite couvrir ; elle ne vaut pas calendrier de lancement. Pour les propriétaires de Galaxy en France, rien n’est donc à installer aujourd’hui. Le véritable changement à surveiller serait une annonce de Samsung accompagnée d’une démonstration et de conditions de disponibilité.