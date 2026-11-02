Cette sonnette Xiaomi regarde aussi vos colis grâce à sa deuxième caméra

Un visiteur devant la porte et un colis posé au sol ne se trouvent pas dans le même cadre. La Xiaomi Smart Doorbell 4 Pro Dual Camera Edition utilise justement deux objectifs orientés différemment pour surveiller ces deux zones. Cette nouvelle variante a commencé à être vendue en Chine fin octobre ; aucune commercialisation française n’est confirmée dans les éléments disponibles.

La sonnette et son carillon intérieur. Le second objectif est placé sous le boîtier. Crédit : Xiaomi, via JD.com et IT Home.

La caméra du bas vise ce qu’un objectif frontal peut manquer

Selon la présentation reproduite par IT Home le 31 octobre, l’appareil combine un capteur principal de 5 Mpx et un second de 2 Mpx. Le premier filme les personnes et la scène devant l’entrée. Le second est incliné vers le sol, pour voir l’emplacement où un livreur peut laisser un paquet.

C’est ce partage des rôles qui rend le produit intéressant, davantage que l’addition des mégapixels. Une image nette du visage d’un visiteur n’indique pas forcément si un colis se trouve encore sur le paillasson. Deux angles peuvent fournir des informations complémentaires sans obliger l’utilisateur à choisir un cadrage unique.

Vue promotionnelle des objectifs frontal et inférieur, avec les caractéristiques annoncées par le fabricant. Crédit : Xiaomi, via IT Home. Les promesses d’autonomie correspondent aux conditions de laboratoire précisées ci-dessous.

Les 172 jours annoncés reposent sur un usage défini

Xiaomi met en avant une batterie de 9 800 mAh et environ 172 jours entre deux charges dans ses conditions de laboratoire. Le scénario rapporté prévoit vingt enregistrements quotidiens de dix secondes. Ce chiffre n’est donc pas une autonomie garantie pour toutes les entrées. Un passage très fréquent ou davantage de séquences à enregistrer modifie le contexte d’utilisation.

Le produit prévoit également une vision nocturne infrarouge, une détection de mouvement et des alertes adaptées aux personnes, à certains colis et aux animaux. Des fonctions d’interphone et de réponses rapides complètent cette surveillance.

Le lancement chinois ne garantit pas les services en France

Les caractéristiques rapportées incluent un stockage sur microSD et une conservation cloud glissante de trois jours. Ces services sont décrits pour le marché chinois. La reconnaissance, les notifications et l’intégration à l’écosystème Mijia dépendent aussi du logiciel, pas uniquement des caméras.

Pour un lecteur français, la question d’un éventuel import dépasse donc celle du matériel : région du compte, disponibilité des services et langue doivent être vérifiées sur cette référence exacte. Les informations réunies par XiaomiHive ne permettent pas de confirmer leur fonctionnement hors de Chine.

L’idée à retenir reste très concrète : filmer une livraison demande aussi de voir le sol. C’est sur ce cadrage utile que cette variante se distingue, sans que son lancement asiatique puisse être présenté comme une sortie prochaine en France.