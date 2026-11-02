OnePlus Buds Pro 4 : les 53 heures annoncées deviennent 26 heures avec la réduction de bruit

Jusqu’à 53 heures de musique : c’est la promesse mise en avant pour les nouveaux OnePlus Buds Pro 4. Mais elle additionne les écouteurs et leur boîtier, avec la réduction de bruit désactivée. Avec l’ANC activé en AAC, la marque annonce 26 heures au total et 6 heures pour les écouteurs seuls. Ces conditions méritent d’être regardées avant de comparer leur autonomie à celle d’une autre paire.

53 heures ne correspondent pas à une écoute continue

La fiche officielle distingue plusieurs scénarios, à 50 % du volume et avec les réglages par défaut. Le chiffre maximal suppose de remettre les écouteurs dans leur boîtier pour les recharger. Les écouteurs seuls sont donnés pour 13 heures lorsque l’ANC est coupé et que le codec AAC est utilisé.

Réglage annoncé Écouteurs seuls Avec les recharges du boîtier AAC, ANC désactivé 13 h 53 h AAC, ANC activé 6 h 26 h LHDC, ANC activé 5,5 h 22 h

Dans les transports, le chiffre avec réduction de bruit est souvent le plus pertinent pour préparer un long trajet. Pour une journée ponctuée de pauses avec retour dans le boîtier, le total cumulé a davantage d’intérêt. Ces deux usages ne se comparent pas avec le même nombre.

Le codec choisi change aussi le résultat annoncé

La marque prévoit notamment AAC, SBC, LHDC et LC3. Son tableau montre que passer d’AAC à LHDC, à ANC activé, réduit aussi l’autonomie annoncée. Il faut donc regarder ensemble le codec et le traitement du bruit, plutôt que retenir le seul maximum commercial.

Ces valeurs sont fournies par OnePlus, pas mesurées dans un test Menow. Le volume et les conditions réelles peuvent faire varier la durée. Un essai comparatif utile devrait employer des réglages similaires sur les différentes paires.

Deux haut-parleurs et une protection qui ne concerne pas le boîtier

La présentation du produit met en avant un système à deux transducteurs, avec un haut-parleur de 11 mm pour les graves et un élément de 6 mm pour les aigus, ainsi qu’un réglage Dynaudio. Elle indique aussi une connexion à deux appareils et des fonctions de traduction par IA, dont les conditions doivent être examinées avant d’en faire un argument d’achat.

La certification IP55 concerne les écouteurs, pas leur boîtier. Le chiffre d’autonomie et la résistance affichée demandent ainsi la même précaution de lecture : vérifier quelle partie du produit et quel scénario sont réellement couverts.

Enfin, ces pages internationales ne confirment pas une mise en vente en France. OnePlus affiche sur son site français un arrêt de la commercialisation de nouveaux produits en Europe, avec maintien du suivi annoncé pour les appareils existants. Il ne faut donc pas transformer cette fiche produit en annonce de lancement français.