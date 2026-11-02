OnePlus pourrait laisser ses smartphones compacts sans successeur, selon une fuite

Les amateurs de smartphones étroits pourraient perdre une option chez OnePlus. Selon une information attribuée à Digital Chat Station, la marque ne prévoirait pas de renouveler son petit modèle dans l’immédiat. Cette piste concerne un éventuel successeur au OnePlus 15T, et non une annonce officielle d’abandon définitif des formats compacts.

La fuite parle d’une pause, sans calendrier ni modèle annoncé

Gizmochina rapporte le 31 octobre un message du leaker Digital Chat Station selon lequel le renouvellement du téléphone à petit écran ne serait pas prévu pour le moment. Le message évoquerait plutôt un appareil à écran large, sans référence ni caractéristiques détaillées.

La nuance compte pour qui attendait une génération suivante : une absence dans un programme de lancement n’équivaut pas à une décision irrévocable sur plusieurs années. Aucun motif précis n’accompagne cette information rapportée, et OnePlus n’a pas confirmé ce changement de gamme.

Le OnePlus 15T donnait encore une place au petit format

Le modèle évoqué dans cette fuite est le OnePlus 15T, lancé en Chine en mars. Il associe un écran de 6,32 pouces à un boîtier d’environ 71,82 mm de large, selon les caractéristiques rappelées par le média. Sa commercialisation est restée chinoise.

Pour juger un format dit compact, la largeur du boîtier est un repère plus concret que le seul nom commercial. Elle aide à comparer ce que la main doit réellement entourer. La diagonale de l’écran ne raconte pas non plus, à elle seule, le poids ou la facilité d’atteindre le haut de l’interface.

Pour les lecteurs français, il ne s’agit pas d’un lancement local annulé

Le 15T n’était pas une référence officiellement commercialisée en France. Cette fuite ne permet donc pas de parler d’un successeur français retiré du catalogue. Elle renseigne surtout sur la place que OnePlus pourrait encore réserver aux petits appareils dans sa gamme chinoise.

La situation européenne doit être examinée séparément : OnePlus indique dans son avis d’ajustement d’activité avoir cessé la commercialisation de nouveaux produits en Europe et en Amérique du Nord, tout en maintenant les engagements de suivi annoncés pour les appareils existants.

Pour qui cherche aujourd’hui un téléphone compact avec une distribution française, une hypothétique prochaine génération importée ne constitue donc pas une offre disponible. Le sujet reste à suivre comme un signal sur le marché des petits smartphones, avec une confirmation du constructeur encore manquante.