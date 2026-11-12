Xiaomi 18 Pro ou Pro Max : ce demi-pouce peut changer votre choix avant le lancement français

Le Xiaomi 18 Pro et le Pro Max ont tous deux un écran au dos, mais le choix commence par celui de devant. Xiaomi a annoncé en Chine un modèle de 6,4 pouces et un autre de 6,9 pouces. Si vous hésitez avant la présentation française du 17 novembre à 14 h, demandez-vous d’abord si vous voulez un téléphone plus facile à tenir ou davantage de place pour lire, regarder des vidéos et jouer.

Les différences connues et celles à vérifier en France

Critère Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Écran avant, versions chinoises 6,4 pouces 6,9 pouces Batterie typique, versions chinoises 7 000 mAh 8 500 mAh Écran arrière Présent Présent Prix et capacité des batteries en France À vérifier à l’annonce À vérifier à l’annonce

À proportions proches, un demi-pouce de diagonale donne davantage de surface pour les cartes et les documents, mais le téléphone demande aussi plus de place dans une poche. Si vous tapez souvent d’une seule main, comparez surtout la largeur avec celle de votre téléphone actuel. Essayez aussi de rejoindre le coin opposé avec le pouce, puis refaites le geste avec une coque : c’est un meilleur repère que la diagonale seule.

Ne basez pas votre achat français sur les 8 500 mAh

L’écart de 1 500 mAh concerne les variantes chinoises. Le plus grand écran doit aussi être alimenté, et la capacité annoncée ne donne pas une durée d’utilisation. Menow a déjà relevé un indice d’écart de batterie pour le Pro Max européen. Attendez les fiches françaises et comparez les configurations de même stockage avant de donner une valeur à la batterie supplémentaire.

Le Pro est celui à regarder en premier si vous trouvez déjà votre téléphone trop grand. Le Pro Max mérite d’être essayé si la lecture, la vidéo et les jeux occupent une bonne part de votre journée. Pour les photos, l’écart entre les deux capteurs principaux mérite une décision à part. Le rendez-vous français est indiqué dans les conditions de lancement Xiaomi.

Visuel officiel de la gamme Xiaomi 18 Pro. Crédit : Xiaomi.