HyperOS 4 : votre Xiaomi 15T ou POCO F7 est-il dans la vague de mi-novembre ?

Les Xiaomi 15T et 15T Pro ainsi que les POCO F7, F7 Pro et F7 Ultra figurent dans la vague HyperOS 4 prévue à partir de la mi-novembre. Le calendrier mondial de Xiaomi donne un début de déploiement par modèle. La disponibilité effective sur chaque appareil français dépend ensuite de sa version logicielle et de la progression de la vague.

Quels Xiaomi, Redmi et POCO sont concernés ?

Famille Appareils du calendrier mondial à partir de la mi-novembre Xiaomi Xiaomi 15, 15 Ultra, 15T, 15T Pro Redmi Redmi Note 17, Note 17 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 Pro Max 5G POCO POCO F9 Pro, F9 Ultra, F7, F7 Pro, F7 Ultra, X8, X7 Pro et X7 Pro Iron Man Edition Tablettes Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad Mini, Redmi Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G, POCO Pad M1 et Pad X1

Il faut lire le nom complet. Le POCO X8 a sa propre ligne dans cette vague, tandis que le X8 Pro et le X8 Pro Max figurent dans la précédente sur le calendrier mondial. Sur les tablettes, Xiaomi distingue également les Redmi Pad 2 Pro et Pad 2 Pro 5G. Une annonce concernant un modèle proche ne permet donc pas de dater la mise à jour du vôtre.

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone et relevez le modèle exact. Touchez la vignette Xiaomi HyperOS et notez le numéro de version complet. Le suffixe EUXM identifie une version européenne. Lancez la recherche de mises à jour depuis cet écran. Si rien n’apparaît, la vague peut avoir démarré sans être encore proposée à votre appareil.

Le pays choisi dans les réglages et la branche du système sont deux choses différentes. Un téléphone importé peut être réglé sur France avec une autre branche logicielle. Les propriétaires qui attendent encore peuvent ainsi déterminer si un témoignage concerne réellement leur modèle et leur version avant de tirer une conclusion sur leur propre mise à jour.