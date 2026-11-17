Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max sont lancés en France avec 200 € de remise immédiate sur les versions 12 Go + 512 Go. Sur la boutique de Xiaomi, les deux capacités de stockage se retrouvent ainsi au même prix pour chaque modèle : 1 403 € pour le Pro et 1 603 € pour le Pro Max. Le premier choix se joue donc entre les deux téléphones. À prix égal entre 256 et 512 Go, la disponibilité du coloris et du stockage voulu devient le point à vérifier.

Combien paie-t-on avant et après la remise ?

Voici les prix relevés le 17 novembre sur la page française de lancement de Xiaomi, hors reprise et coupon individuel.

Modèle Stockage Prix hors remise Prix affiché au lancement Xiaomi 18 Pro 256 Go 1 403 € 1 403 € Xiaomi 18 Pro 512 Go 1 603 € 1 403 € Xiaomi 18 Pro Max 256 Go 1 603 € 1 603 € Xiaomi 18 Pro Max 512 Go 1 803 € 1 603 €

Les conditions françaises de Xiaomi fixent la période du 17 novembre à 14 h au 3 janvier 2027 à 23 h 59, en France métropolitaine sur mi.com/fr et l’application Mi Store. Sélectionnez la version 12 Go + 512 Go, puis vérifiez que le prix final correspond au tarif du tableau avant de valider. Les 200 € sont déduits lors de la commande. Le bonus de reprise et la valeur du téléphone repris correspondent à une opération distincte et dépendent du dossier.

Que changent les 200 € d’écart entre les deux téléphones ?

Au même stockage, le Pro Max coûte toujours 200 € de plus. Xiaomi annonce une batterie typique de 7 050 mAh pour le Max et de 6 000 mAh pour le Pro. La capacité supplémentaire peut intéresser ceux qui filment longtemps ou utilisent beaucoup la navigation, mais il faudra des mesures comparables pour traduire cet écart en heures réelles. Le Pro garde l’intérêt d’un format plus compact. Dans les deux cas, doubler le stockage au prix de la version 256 Go est surtout utile si vous conservez beaucoup de jeux, de vidéos ou de fichiers hors ligne.