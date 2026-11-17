Votre Xiaomi manque de place ? Vérifiez ce que cache la rubrique « Autres »

La rubrique « Autres » peut inclure des fichiers que le téléphone ne sait pas classer parmi les photos, les vidéos ou la musique. Une partie sert au fonctionnement des applications. Sur un Xiaomi, Redmi ou POCO, commencez par mesurer l’espace disponible, puis ciblez les fichiers que vous reconnaissez. Vous pourrez ainsi récupérer de la place même si le total « Autres » bouge peu.

1. Notez l’espace libre avant de nettoyer

Dans Paramètres → À propos du téléphone, ouvrez le volet consacré au stockage. Le nom du volet et des catégories peut varier selon la version d’HyperOS. Notez le nombre de gigaoctets libres et la taille d’« Autres ». À la fin, revenez au même écran. L’espace libre vous dira si le ménage a été utile, même si les fichiers supprimés étaient rangés sous « Vidéos » ou « Applications ».

2. Commencez par les téléchargements et les fichiers temporaires

Ouvrez l’application Sécurité, puis son outil de nettoyage. Lisez le détail des éléments sélectionnés avant de valider. Dans le gestionnaire de fichiers, ouvrez Téléchargements et triez par taille. Vérifiez les vidéos, archives et anciens fichiers d’installation dont vous connaissez l’origine. Pour des vidéos téléchargées dans une application de streaming ou des cartes disponibles hors ligne, supprimez-les depuis l’application qui les a téléchargées. Elle permet généralement de voir ce que vous retirez.

3. Si une seule application occupe beaucoup de place

Dans Paramètres → Applications → Gérer les applications, sélectionnez l’application concernée. Si le téléphone propose de vider uniquement son cache, commencez par là. La place récupérée peut se remplir de nouveau à mesure que vous utilisez l’application.

À vérifier avant de toucher à « Effacer les données ». Cette action peut remettre l’application à son état initial. Selon l’application, elle peut supprimer vos téléchargements, vos réglages ou une progression enregistrée seulement sur le téléphone. Vérifiez que ce qui compte est sauvegardé ou synchronisé.

Si « Autres » reste volumineux

Un total stable après nettoyage peut correspondre à des fichiers encore utilisés. Xiaomi déconseille de supprimer les fichiers inconnus dans le gestionnaire. Si vous manquez toujours de place, identifiez la plus grosse application inutilisée ou déplacez une vidéo personnelle après avoir vérifié sa copie. La réinitialisation reste un dernier recours après sauvegarde vérifiée. La catégorie peut se reconstituer à l’usage.