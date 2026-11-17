Une version européenne d’HyperOS 4 a été repérée pour le Xiaomi 17T. Le numéro 4.0.7.0.XPTEUXM apparaît dans le relevé du 15 novembre. Le suivi indépendant la classe Mi Pilot, ce qui correspond à une diffusion à des testeurs inscrits. Un Xiaomi 17T acheté en France peut donc encore ne rien recevoir.

Le numéro à comparer sur votre téléphone

Le suivi des versions permet de situer ce changement. Ouvrez Paramètres, puis À propos du téléphone, et touchez la vignette Xiaomi HyperOS. Comparez le numéro de version dans son ensemble. La fin EUXM désigne la branche européenne, tandis que MIXM identifie une branche mondiale. Le suffixe renseigne sur le firmware installé, indépendamment du pays sélectionné dans les paramètres de région.

Le 17T Pro a son propre calendrier

Le numéro XPTEUXM concerne le 17T standard. Le Pro dispose d’une branche séparée. Si votre appareil affiche qu’il est à jour après la recherche, cela signifie qu’aucun paquet n’est proposé à votre téléphone à ce moment-là. Le calendrier général annonce des vagues et le fichier repéré ne permet pas de dater l’arrivée sur l’ensemble des modèles français.

Ce que le mot « Europe » permet de conclure

La présence d’un fichier dans un relevé indique qu’une version existe pour cette branche. Le statut Mi Pilot désigne le groupe auquel elle est proposée au moment du relevé. Le 17T Pro dispose de son propre identifiant XPSEUXM, contre XPTEUXM pour le 17T. Si le modèle et le suffixe correspondent et que l’écran de mise à jour ne propose rien, il reste à attendre l’ouverture d’une vague destinée à votre téléphone.