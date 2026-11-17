POCO X8 : HyperOS 4 apparaît sur la ROM mondiale, où en est l’Europe ?

Un paquet HyperOS 4 portant le numéro 4.0.5.0.XDQMIXM a été relevé le 14 novembre pour le POCO X8 standard. Le suffixe MIXM correspond à la branche mondiale. Le suivi recense aussi une version de test européenne, 4.0.0.1.XDQEUXM. Cette mention ne donne pas de date de déploiement public en France.

Vérifiez la fin du numéro sur votre POCO

Le relevé des versions permet de situer ce changement. Dans Paramètres, ouvrez À propos du téléphone puis la vignette Xiaomi HyperOS. Le numéro qui se termine par EUXM identifie le firmware européen. Le réglage Région ne transforme pas une branche en une autre. Pour connaître l’état de votre appareil, cherchez la mise à jour depuis cet écran et conservez le numéro complet lorsque vous comparez avec un autre lecteur.

Le X8, le X8 Pro et le Pro Max ont des branches distinctes

Une capture vue sur un modèle Pro ou Pro Max ne permet pas de dater la mise à jour du X8. Le relevé du 14 novembre concerne le modèle standard. Tant qu’aucun déploiement stable européen n’est établi, les propriétaires d’un X8 en EUXM peuvent encore voir leur version actuelle indiquée comme la plus récente.

Les deux numéros à garder sous la main

Pour vérifier un signalement, relevez le nom exact du téléphone avant le numéro de version. 4.0.5.0.XDQMIXM correspond au paquet mondial repéré. 4.0.0.1.XDQEUXM apparaît dans la liste de test européenne. Un téléphone réglé sur la France peut afficher MIXM si c’est sa branche logicielle. Le seul changement de région ne transforme donc pas le paquet mondial en mise à jour européenne.