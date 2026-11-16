D’après Digital Chat Station, un fabricant teste un écran 16:9 de 6,3 à 6,4 pouces pour un smartphone monobloc. Gizmochina avance la piste Xiaomi, mais la publication du leaker ne nomme aucune marque. Ce format pourrait remplir l’écran avec une vidéo 16:9 en paysage, tout en changeant sensiblement la prise en main en portrait.

Ce que 6,4 pouces en 16:9 changeraient dans la main

À diagonale égale, un écran 16:9 est plus large et moins haut en portrait qu’un 20:9. À 6,4 pouces, un rectangle 16:9 mesure environ 80 mm de large, contre 67 mm pour un rectangle 20:9. C’est un calcul sur la dalle, avant les bordures et les coins arrondis. La diagonale seule ne suffit donc pas à qualifier le téléphone de compact.

Dans les usages quotidiens, la largeur pourrait aider pour taper à deux mains ou afficher davantage d’une ligne de texte. En contrepartie, le pouce devrait parcourir une plus grande distance pour toucher le bord opposé, et l’écran offrirait moins de hauteur pour les fils d’actualité si l’interface garde des éléments de taille comparable.

Les bandes noires dépendent aussi de la vidéo

Une vidéo 16:9 peut remplir une dalle 16:9 dans un lecteur en plein écran. Sur un écran 20:9 tenu en paysage, la même vidéo laisse généralement deux bandes sur les côtés si l’on conserve le cadrage original. Un film plus large que le 16:9 peut toujours laisser des bandes en haut et en bas. Les vidéos verticales et les applications qui ne s’adaptent pas au format suivent d’autres règles.

Une dalle en test et beaucoup de questions sur le téléphone

La fuite évoque aussi des bordures symétriques d’environ 1 mm et la prise en charge de l’espace colorimétrique BT.2020. Cette mention ne donne pas, à elle seule, la part de cet espace que la dalle peut reproduire. Le fait que l’écran aurait été allumé indique au mieux qu’une dalle a été mise en service pour des essais. Le fabricant, le design définitif et une éventuelle commercialisation en France restent à établir. Le Huawei Pura X View, avec son format 16:9,5, donne déjà un point de comparaison pour visualiser le gabarit.