Un propriétaire français de POCO X8 Pro Max raconte avoir vu apparaître HyperOS 4 après avoir sélectionné la Roumanie dans les paramètres de son téléphone. Sa capture montre un téléchargement à 99 %. D’autres utilisateurs disent avoir essayé sans obtenir la mise à jour. Le réglage mérite donc d’être compris avant d’en tirer une conclusion : il modifie le pays sélectionné dans HyperOS, tandis que EUXM identifie la branche européenne du logiciel installé.

Ce que montre la capture du téléchargement

Dans son témoignage publié sur Reddit le 16 novembre, le propriétaire dit avoir changé la région de la France vers la Roumanie avant de lancer le téléchargement. L’image confirme ce qui était affiché à l’écran sur son appareil. Elle ne montre ni la référence complète du firmware, ni la fin de l’installation, ni son éventuelle participation à Mi Pilot. Elle ne permet pas non plus d’établir si la mise à jour serait apparue au même moment sans modifier le réglage.

Téléchargement à 99 % sur l’appareil du propriétaire. Capture : Cultural-Event-9946, Reddit.

Région du téléphone et ROM EUXM : deux informations différentes

Dans Paramètres → Paramètres supplémentaires → Région, le pays sélectionné règle certains services et contenus locaux. Passer de la France à la Roumanie dans ce menu ne remplace pas le logiciel déjà installé. Pour voir de quelle branche votre téléphone dépend, ouvrez Paramètres → À propos du téléphone et relevez le numéro complet de Xiaomi HyperOS. S’il se termine par EUXM, vous êtes sur la branche européenne. S’il se termine par MIXM, vous êtes sur la branche globale, même si le menu Région affiche « France ».

Concrètement, sélectionner la Roumanie sur un POCO en MIXM ne le rend pas éligible à un fichier EUXM. Même sur deux téléphones de la branche européenne, la mise à jour peut apparaître à des moments différents. Le fil Reddit contient d’ailleurs des retours de propriétaires qui n’ont rien reçu après avoir changé de région, dont un utilisateur situé en Roumanie.

Ce qu’un propriétaire en France peut vérifier maintenant

Commencez par vérifier le modèle exact : le X8 Pro Max, le X8 Pro et le X8 suivent des déploiements distincts. Dans le calendrier mondial de Xiaomi, le X8 Pro Max et le X8 Pro sont prévus à partir du début novembre, et le X8 standard à partir de la mi-novembre. Ces dates marquent le début d’une vague, avec une disponibilité qui peut varier. Menow avait déjà relevé un signalement de version européenne sur le X8 Pro Max. Le témoignage apporte le cas d’un téléchargement observé par un utilisateur français, sans confirmer que tous les appareils français sont servis.

Touchez la carte Xiaomi HyperOS dans À propos du téléphone, lancez la recherche de mises à jour et vérifiez la référence proposée. Si l’écran indique que le téléphone est à jour, vous pouvez relancer la recherche plus tard depuis ce même menu. Évitez de télécharger un fichier destiné à un autre modèle ou à une autre branche. La meilleure indication pour votre appareil reste l’offre de mise à jour affichée par son propre système.