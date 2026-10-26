HyperOS 4 : une version européenne stable est signalée pour le POCO X8 Pro Max

Une version HyperOS 4 européenne est signalée pour le POCO X8 Pro Max. Voici son statut et ce qui reste à confirmer pour la France.

Une référence HyperOS 4 européenne est présentée comme prête pour le POCO X8 Pro Max dans le suivi d’HyperOS Insider : OS4.0.1.0.XPLEUXM. C’est un indice sur la préparation de la mise à jour pour notre région, mais aucune distribution publique en France n’est démontrée par ce seul signalement.

Dans son suivi du POCO X8 Pro Max, actualisé le 24 octobre, Mukul Garg classe cette version EEA parmi les builds stables préparées. Le document suit également les versions d’autres régions, avec des statuts différents. Il s’agit d’informations rapportées par ce spécialiste, et non d’une annonce de disponibilité publiée par Xiaomi.

La version européenne n’a pas le même statut que la branche globale

Deux lignes du suivi intéressent particulièrement les propriétaires européens. La build XPLEUXM est présentée comme stable préparée, tandis que OS4.0.0.2.XPLMIXM, destinée à la branche globale, reste signalée en bêta. Le terme « Global » ne doit donc pas être lu comme une mise à jour identique déjà proposée partout.

Branche suivie Version signalée Statut annoncé par la source Europe / EEA OS4.0.1.0.XPLEUXM Stable préparée Globale OS4.0.0.2.XPLMIXM Bêta repérée

Ces références ne constituent pas deux mises à jour à installer l’une après l’autre. Elles servent à identifier des branches de logiciel. Pour un propriétaire français, l’information pertinente est celle qui correspond à la version régionale de son appareil ; un résultat concernant une autre branche ne permet pas de déduire ce qui doit déjà apparaître sur son téléphone.

Une build prête ne prouve pas sa réception sur votre téléphone

La source rattache HyperOS 4 à Android 17 et évoque un calendrier de distribution ultérieur. Ce calendrier n’est pas une date française confirmée. Nous ne disposons pas non plus d’un journal de changements européen vérifié permettant d’attribuer dès maintenant chaque nouveauté visuelle au POCO X8 Pro Max.

Le suivi a été ouvert en août et actualisé en octobre ; la date exacte d’ajout de la référence européenne n’est pas établie. Le point d’étape porte donc sur son statut actuellement rapporté. Pour démontrer le passage de « préparée » à « distribuée », il faudra une annonce du constructeur ou une réception documentée sur cette même branche EEA.