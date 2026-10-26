Cette application transforme votre iPhone en caméscope rétro, sans abonnement

Une journée de petites vidéos, puis un seul film prêt à garder : Flipcorder reprend l’idée de la cassette familiale sur iPhone. L’application coûte 5,99 euros sur l’App Store français, en achat unique. Son parti pris est plus intéressant qu’un filtre VHS : elle vous enlève une bonne partie du montage, mais vous demande d’accepter les prises dans l’ordre où elles ont été filmées.

Une cassette quotidienne plutôt qu’un dossier de clips à trier

Le fonctionnement décrit sur la fiche française de Flipcorder commence par de courtes prises. Chaque enregistrement s’arrête après vingt secondes par défaut, avec un compte à rebours visible. Un réglage autorise une durée de prise sans cette limite, pour les moments qu’on ne veut pas interrompre aussi vite.

La cassette de la journée conserve en revanche un plafond de trente minutes. Lorsqu’elle est pleine, l’application arrête et sauvegarde la prise en cours. Une nouvelle cassette se charge à minuit. Désactiver la limite de vingt secondes ne transforme donc pas l’application en enregistreur quotidien illimité.

Les séquences s’ajoutent chronologiquement. Pas de découpage, de réorganisation ou d’importation de vidéos dans ce projet : les hésitations et les prises moins réussies restent dans la bande. Cette contrainte peut convenir à un souvenir de sortie ou à un journal de famille ; elle sera gênante pour qui veut construire un récit très précis après coup.

Le rendu rétro reste un choix au moment de l’export

Flipcorder permet d’enregistrer le film de la journée dans Photos et de le partager ensuite. Selon la présentation du développeur, le rendu VHS ou MiniDV peut être ajouté à l’export, tandis qu’une version propre en HD reste possible. La fiche de l’application précise un export en 1080p.

Il est donc possible d’aimer l’assemblage automatique des souvenirs sans vouloir conserver leur vieillissement visuel. Une fois la vidéo enregistrée dans Photos, elle devient un fichier vidéo à utiliser dans les outils habituels. Le montage plus fin appartient alors à une autre application.

L’éditeur annonce un paiement unique sans abonnement, sans achats intégrés, sans publicité et sans filigrane. Le prix français vérifié est de 5,99 euros au 25 octobre ; les tarifs affichés sur un site international ne doivent pas le remplacer par une conversion approximative.

L’iPhone Duo ajoute des gestes, les autres iPhone gardent l’essentiel

La compatibilité générale commence à iOS 26. Sur les iPhone classiques, une touche de mise en marche ouvre le viseur. L’application réserve des commandes supplémentaires au Duo sous iOS 27.1 : l’ouverture du téléphone lance le caméscope, son écran extérieur peut montrer le cadrage à la personne filmée, et la fermeture sauvegarde la prise avant l’arrêt.

Ces gestes ne sont pas nécessaires au principe des cassettes. Un utilisateur d’un autre iPhone compatible conserve les prises courtes, le film quotidien et les possibilités d’exportation. Il ne faut donc pas confondre la configuration minimale de l’application avec celle de ses commandes propres au modèle pliant.

Côté confidentialité, l’éditeur indique que les vidéos restent sur le téléphone jusqu’à leur enregistrement ou leur partage. La déclaration App Store mentionne toutefois des données d’utilisation et de diagnostic non liées à l’identité. Elle est fournie par le développeur et n’a pas été vérifiée par Apple : l’absence de publicité ne doit pas être résumée par « aucune donnée collectée ».

L’historique français remonte au 9 octobre pour la version 1.0.0, puis au 15 octobre pour la 1.0.1. Cette dernière prévoit notamment de sauvegarder une prise interrompue par un appel. Flipcorder s’adresse avant tout à ceux qui veulent garder un souvenir continu de leur journée. Pour éliminer les ratés et choisir chaque raccord, un outil de montage restera nécessaire.