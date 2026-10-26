Applications doubles sur Xiaomi : le piège à connaître avant de désinstaller l’original

Sur Xiaomi, supprimer l’application originale efface aussi sa copie. Désactivation, sauvegarde et transfert : les vérifications utiles avant de faire le ménage.

Vous utilisez deux comptes sur le même Xiaomi grâce à Applications doubles ? Avant de désinstaller l’application d’origine, vérifiez ce que contient sa copie. Xiaomi précise que la suppression de l’original entraîne aussi celle de l’application clonée et de ses données. Le deuxième exemplaire a son propre contenu, mais il dépend toujours du premier pour rester installé.

Cette règle devient particulièrement importante au moment de libérer du stockage ou de préparer un changement de téléphone. L’icône de la copie peut donner l’impression d’une application autonome ; le fonctionnement décrit par le constructeur est moins indépendant qu’il n’y paraît.

Supprimer l’original et supprimer la copie n’ont pas le même effet

Applications doubles permet de faire fonctionner deux exemplaires d’une application avec des comptes et des données distincts. Selon le service, cela peut servir à séparer deux usages sur un seul appareil. La fonction ne rend pas pour autant toutes les applications compatibles, ni tous les Xiaomi équivalents.

La documentation française de Xiaomi distingue les deux suppressions. Enlever la copie laisse l’application originale en place. À l’inverse, enlever l’application originale supprime aussi l’exemplaire créé avec Applications doubles et les données associées. Pour faire le ménage sans perdre le second environnement, cette asymétrie change tout.

Le stockage séparé sert à éviter que les deux comptes partagent leurs données locales. Il ne constitue pas une sauvegarde. Une conversation, un fichier téléchargé ou un réglage conservé uniquement dans la copie peut donc disparaître avec elle. Le résultat dépend ensuite des possibilités de récupération propres au service utilisé.

Couper l’interrupteur peut aussi effacer le second compte local

Il n’est pas nécessaire de passer par une désinstallation classique pour perdre ces données : Xiaomi indique que désactiver la fonction pour une application supprime le contenu de son exemplaire double. Réactiver Applications doubles ne restaure pas les données effacées. Le nouvel exemplaire doit être considéré comme un environnement à reconfigurer, sauf restauration prévue par l’application elle-même.

Avant d’agir, ouvrez séparément les deux exemplaires et identifiez le compte connecté dans chacun. Ne vous fiez pas seulement à la ressemblance des icônes. Xiaomi prévoit un marquage des notifications de la copie, ce qui peut aider à reconnaître l’environnement qui reçoit réellement les messages.

Contrôlez ensuite, dans l’application concernée, ce qui est synchronisé avec un compte et ce qui existe seulement sur l’appareil. Une connexion active ne garantit pas que tous les fichiers ou historiques sont sauvegardés. Utilisez les fonctions d’exportation ou de sauvegarde documentées par ce service, puis vérifiez le résultat avant de supprimer quoi que ce soit.

Un transfert de téléphone ne suffit pas à protéger la copie

Autre précision du support Xiaomi : le transfert en un clic de ShareMe ne prend pas en charge les données des applications doubles. Voir l’application principale arriver sur le nouveau téléphone ne permet donc pas de conclure que son deuxième compte et son contenu ont suivi.

Gardez l’ancien appareil disponible pendant la vérification. Comparez les comptes réellement reconnectés, les éléments importants et les éventuelles sauvegardes. Pour une messagerie, l’identité du compte et la présence de l’historique utile comptent davantage que la seule apparition de l’icône sur l’écran d’accueil.

La disponibilité doit aussi être vérifiée sur le modèle exact. Le support français confirme par exemple Applications doubles pour le Redmi Note 14 5G. Cette confirmation ne constitue pas une liste pour toutes les variantes Redmi Note, tous les POCO ou toutes les applications installables sous HyperOS.

Si votre objectif est de gagner de la place, examinez d’abord les données dont vous pouvez vous passer dans le bon exemplaire. Supprimer « l’autre icône » au hasard est une mauvaise façon de trier deux comptes : la copie que vous utilisez tous les jours peut dépendre d’une originale que vous n’ouvrez presque jamais.