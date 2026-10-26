Motorola Edge 70 Fusion : cette fonction d’Android 17 a été écartée volontairement

Vous avez installé Android 17 sur votre Edge 70 Fusion, mais l’effet de profondeur manque toujours à l’écran verrouillé ? Selon une réponse de l’assistance Motorola, la fonction a été exclue volontairement de la version stable des modèles Fusion. Chercher un interrupteur caché dans les réglages ne résout donc pas cette absence.

Le compte MotoAgents l’explique dans une réponse publiée sur le forum Motorola de Reddit, relayée par PhoneArena le 23 octobre. Interrogé par un propriétaire d’Edge 70 Fusion, l’intervenant présente cette décision comme un choix de gamme : l’effet reste réservé aux appareils premium et pliants concernés.

La fonction n’est pas intégrée à la mise à jour des Fusion

La réponse donne une raison précise à l’impossibilité de l’activer normalement : la fonction n’est pas incluse dans le paquet de mise à jour des Fusion. Il ne s’agit donc pas simplement d’une commande que le système masquerait en attendant une manipulation.

Cette précision explique pourquoi deux Motorola sous Android 17 peuvent proposer des écrans de personnalisation différents. Le numéro d’Android indique la base du système ; les outils ajoutés ou retenus par le constructeur dépendent aussi du modèle. Recevoir la même version majeure ne garantit pas de retrouver chaque fonction d’un appareil plus haut de gamme.

L’effet de profondeur relève ici de la présentation du fond d’écran verrouillé. Son absence ne prouve pas que l’installation d’Android 17 a échoué, ni que les autres nouveautés ou correctifs du paquet manquent également. Pour vérifier une mise à jour, il faut regarder la version installée et son journal de modifications, plutôt que prendre cette seule option comme témoin.

Des utilisateurs proposent dans la discussion des installations de fichiers APK provenant d’autres appareils. Ces messages sont des contributions de la communauté, distinctes de la réponse de MotoAgents. Ils ne démontrent ni une compatibilité officielle avec chaque Fusion, ni un fonctionnement durable après les prochaines mises à jour.

Motorola ne donne pas ici de date d’ajout ultérieur. La réponse décrit le choix appliqué à la version stable. Il serait donc trompeur de promettre qu’un petit correctif fera apparaître l’option dans les prochains jours.

Des réceptions d’Android 17 sont rapportées dans plusieurs pays européens, sans démontrer une disponibilité simultanée en France. Pour un Fusion déjà mis à jour, cette réponse permet surtout d’identifier le manque : la fonction ne fait pas partie du paquet stable. Réinitialiser le téléphone ne constitue pas une solution annoncée par Motorola pour la faire apparaître.