Apple aurait un nouvel outil pour contrôler les iPhone retournés en boîte fermée. Ce que rapporte Gurman et les limites du déploiement connu.

Apple pourrait contrôler un iPhone retourné sans ouvrir sa boîte : le nouvel outil contre la fraude

Une boîte d’iPhone fermée ne garantit pas que son contenu soit complet. Pour mieux contrôler les retours, Apple aurait commencé à équiper ses magasins d’un outil capable de vérifier le téléphone sans ouvrir l’emballage. Le dispositif pourrait éviter de desceller un produit intact uniquement pour s’assurer qu’il est bien à l’intérieur et en bon état.

Mark Gurman décrit ce système dans sa newsletter Power On du 25 octobre, dont MacRumors rapporte les détails. Les premiers équipements seraient arrivés en magasin plus tôt dans le mois. Il s’agit d’une révélation récente sur une mise en place déjà engagée, et non d’un déploiement mondial annoncé par Apple ce dimanche.

Le contrôle vise aussi les pièces retirées du téléphone

Le problème décrit va au-delà d’une boîte vide. Certains retours frauduleux peuvent concerner des accessoires manquants ou un appareil dont des composants ont été retirés. Selon Gurman, les employés devaient habituellement ouvrir l’emballage pour vérifier ce qui leur était rendu.

Le nouvel outil permettrait de lancer un diagnostic sur l’iPhone dans sa boîte et de vérifier son intégrité. Un produit jugé intact pourrait ainsi rejoindre les stocks avec son emballage toujours fermé. L’intérêt tient à la fois au contrôle du retour et à la conservation d’un conditionnement prêt à être remis en vente.

Le compte rendu ne détaille pas la technique utilisée. Il ne permet pas de parler de radiographie, d’affirmer que tous les accessoires sont détectés ou de dresser une liste de composants vérifiables. Un appareil de contrôle destiné aux employés ne doit pas non plus être confondu avec une fonction accessible dans les réglages de l’iPhone.

La liste des magasins équipés n’est pas précisée

La présence du système dans les Apple Store français reste non vérifiée. Le reportage ne fournit pas de liste de boutiques ni de calendrier pays par pays. Il n’établit pas davantage une prise en charge de tous les anciens modèles ou de tous les produits Apple.

Pour un client, l’évolution rapportée concerne donc la manière dont le magasin peut vérifier un retour. Elle ne constitue pas l’annonce de nouvelles conditions de remboursement et ne garantit pas qu’un produit sera accepté automatiquement. Son effet le plus concret serait de permettre un contrôle supplémentaire tout en préservant le sceau d’une boîte dont le contenu n’a pas été altéré.