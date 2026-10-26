La refonte de Gemini sur Android remonte la bibliothèque et regroupe les paramètres. Les repères pour retrouver vos outils, votre activité et vos partages.

Gemini change ses menus sur Android : où retrouver la bibliothèque et les réglages privés

La bibliothèque remonte, certains raccourcis passent derrière un menu supplémentaire et les paramètres se réunissent sur une page : Gemini réorganise son application Android. La refonte observée le 23 octobre peut déplacer un outil que vous utilisiez tous les jours, sans que cet outil ait disparu.

Selon les observations de 9to5Google, la recherche migre en haut à droite. Dans le panneau latéral, « New chat » reste en première position, suivi de « Library », auparavant située plus bas. Les noms affichés en français peuvent différer de ceux des captures anglaises.

Les outils absents peuvent être rangés derrière « More »

Le panneau affiche désormais cinq éléments avant un accès supplémentaire. Pour quelqu’un qui utilisait un raccourci placé plus loin dans la liste, l’impression immédiate peut être celle d’un outil disparu. Le premier contrôle consiste à développer ce menu, plutôt qu’à recréer une conversation ou à chercher une autre application.

La liste montrée dans le compte rendu dépend aussi des droits du compte utilisé. Certains accès sont liés à une formule ou à une fonctionnalité disponible pour ce compte. Une entrée visible sur une capture ne prouve pas son inclusion dans votre abonnement. La refonte de navigation et l’éligibilité aux outils restent deux sujets distincts.

Le menu du compte se simplifie, les paramètres se regroupent

Le menu du compte se concentre sur le changement de compte, les commentaires et l’aide. Les réglages se retrouvent sur une page qui rassemble notamment les préférences, les contrôles liés aux données et les accès d’assistance. Parmi les entrées citées figurent l’activité Gemini Apps et les liens publics.

Ces accès répondent à des besoins différents. La bibliothèque sert à retrouver du contenu ; l’activité renseigne sur l’historique du service ; les liens publics concernent les éléments partagés par lien. Effacer ou examiner une rubrique ne doit donc pas être supposé produire le même effet sur les autres.

Dans un compte utilisé à la fois sur téléphone et sur ordinateur, prenez également le temps de vérifier le profil sélectionné. Un changement de menu ne fusionne pas les historiques de plusieurs comptes. Une bibliothèque apparemment vide peut simplement appartenir à un autre profil Google.

Vos choix de confidentialité ne se lisent pas dans la position du menu

Déplacer un accès aux données ne revient pas à modifier le consentement associé. Si votre objectif est de revoir la conservation de l’activité ou vos partages, ouvrez la rubrique concernée et lisez son état réel. La présence d’un raccourci plus visible n’indique pas qu’un choix a été activé ou désactivé en votre nom.

Si vous avez surtout besoin de retrouver une création, commencez par la bibliothèque, désormais placée plus haut. Pour examiner l’activité du service ou les liens partagés, passez par la page de paramètres. La refonte rapproche les accès ; elle ne donne pas à ces rubriques la même fonction.